حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في المملكة

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأحد).

وتوقّعت الهيئة سماء غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة” وقد تمتد الى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما توقّعت تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، إلى جانب نشاط في الرياح السطحية على منطقتي حائل والجوف.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 41 درجة مئوية في رفحاء، وأدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في أبها.