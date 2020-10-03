نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم بطاقة سيغن تشر بنك الرياض وخصم 10% للمشتريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة سيغن تشر باك الائتمانية، تعتير من اهم الخدمات التي يقدمها بنك الرياض للعملائه المتميزين، حيث يعمل بنك الرياض علي شريحه عاليه من المواطنين والتي يعمل علي تقديم الخدمات المتميزة لديهم، نظرا لان بنك الرياض يعتبر من اكبر واهم البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية لأنة هناك مميزات عديد مثل التمويلات الشخصية الضخمة والتمويلات العقارية وتمويلات اخرى يعمل عليها البنك والحصول أيضا علي بطاقات بنك الرياض الائتمانية التي من أهمها بطاقة سيغن تشر الائتمانية التي يمكن للمواطنين الحصول عليها الاستمتاع بمزاياها،

بطاقة سيغن تشر الائتمانية

يعتبر بطاقة سيغن تشر الائتمانية، من اهم البطاقات الموجودة ببنك الرياض والتي أوضح عنها عبر حسابه الرسمي لتوتير نظرا لما تقدمه من خصومات علي مشتريات الشخص، ويممكن لعملاء البنك بالحصول عليها بكل سهوله وبعض المواطنين الراغبين في الحصول عليها، لان بطاقة سيغن تشر الائتمانية تتميز بمميزات منها الحصول علي 10% استرداد نقدي علي جميع المشتريات للعميل والتي صممت خصيصا من قبل بنك الرياض لمنح العملاء عالم جديدا وفريدا من المفاجئات التي تتناسب مع احتياجاتهم، ومن مزايا بطاقة سيغن تشر الائتمانية:

ضمان علي السفر.

استرداد نقدي للمشتريات.

دخول مجاني لصالات كبار الشخصيات.

شروط بطاقة سيغن تشر

يمكن للمواطنين الحصول علي بطاقة سيغن تشر الائتمانية من بنك الرياض وذلك بعد توافر بعض الشروط التي وضعها البنك من اجل استخراجها، فمن اهم هذه الشروط وهي:

يجب أن يكون المواطن موظفا ويعمل براتب ثابت أو صاحب عمل.

يجب أن يكون عمر المواطن 18 عام أو اكثر.

يجب علي المواطن استيفاء شروط سمه ومتطلبات البطاقة الائتمانية.

كيفيه تقديم بطاقة سيغن تشر

يمكن للمواطن المقيم بالمملكة السعودية التقديم للحصول علي بطاقة سيغن تشر الائتمانية وذلك بعد استيفاء جميع الشروط لاستخراج البطاقة، فيمكن للمواطني ن التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنك الرياض أو يمكنهم الاتصال علي 8001242020 وذلك للتقديم عبرها، وقد خصصا البنك هذا الرقم للإجابة علي الاستفسارات والتقديم علي البطاقة من خلاله.

وفي النهاية نتمنى أن نكون قد قمنا لكم بالتعريف عن بطاقه سيغن تشر الائتمانية وشروطها ومزاياها وكيفيه التقديم والحصول عليها، كما يمكن أيضا للمواطنين فتح محفظه إلكترونية للقيام بالتمتع بمزاياها.