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عمر شويل - جدة سكني بيئة سكنية متكاملة مشروعات من وزارة الإسكان بالمملكة العربية السُّعُودية المنصة الإلكترونية وذلك حتي تتمكن الأسر السُّعُودية من تملك الوحدات السكنية وحجز الأراضي بكل سهولة.

المشروع يوفّر مجموعة من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الرغبات والقدرات، ويتيحها ضمن إجراءات سهلة وميسّرة عبر تطبيق”سكني”، الذي يمكن بواسطة التسجيل والحصول على الاستحقاق الفوري، والاطلاع على المشروعات والمخططات السكنية وحجزها، إضافة إلى الاستفادة من الحلول والتسهيلات الأخرى مثل المستشار العقاري والتصاميم الهندسية وغيرها.

كما تقدم المنصة خِدْمَات متعددة وكثيرة للمواطنين وقد أثبتت الأعداد التي استفادت من المحجوزات وتملك الوحدات على النجاح الكبير الذي حققته وزارة الإسكان بواسطة تلك المنصة سكني كما تتلقي المنصة كم كبير جداً من الاستفسارات الخاصة بالمواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات والأراضي السكنية هذا وقد أطلقت المنصة خدمة مركز الاتصال الموحد ليتم الرد على اسأله واستفسارات المواطنين وذلك بواسطة هذا الرَّقَم (199090).

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم سكني

من اللازم أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم أربع وعشرون عاماً لا أقل من ذلك.

ليس لدي المتقدم للحصول على الدعم ملكية منزل خاص به وذلك خلال مدّة الخمس سنوات الماضية.

أن يكون لدي المتقدم مصدر دخل ثابت ومستقل.

يتم التقديم للاستفادة من الدعم مرة واحدة فقط.

يحق للأرملة والمطلقة التي مر على طلاقها في الأقل عامان الحصول على الدعم من سكني.

عدم امتلاك المتقدم أصول سكنية تصل قيمتها إلى خمسة مليار ريال سعودي.

مميزات الاشتراك على المنصة

التمكن من حجز الأراضي والوحدات السكنية إلكترونياً.

الاطّلاع على النموذجات الهندسية والصور والرسومات الخاصة بالوحدات السكنية.

الحصول على شهادة خاصة بضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول.

الحصول على خِدْمَات سكني ومساعدة المستشار العقاري.

التمكن من توقيع وإنهاء العقود الخاصة بحجز الأراضي والوحدات السكنية إلكترونياً.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم المنصة

تقديم تعريف بالراتب موقع من جهة العمل.

تقديم الإقرار العائلي إذا كان المتقدم للحصول على الدعم يتيماً وتقديم شهادة الوفاة التي تثبت ذلك.

كما يستلزم أيضاً تقديم السجل المدني الخاص بالمتقدم.

خطوات التسجيل الإلكتروني في منصة سكني