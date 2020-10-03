نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاك بورد جامعة جازان Black Board تسجيل دخول لنظام التعليم عن بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلاك بورد جامعة جازان هو احد انظمة التعلين عن بعد، و مما لا شك فيه أن هذا الموضوع الذي هو بعنوان طريقة دخول بلاك بورد جامعة جازان Black Board من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب، حيث أن جامعة جازان تكون من أهم وأبرز الجامعات التي تقوم بتطبيق نظام البلاك بورد، ونحن في هذا المقال سوف نقوم بعرض كل ما يخص جامعة جازان وتطبيقها لنظام البلاك بورد بشيء من التفصيل والاهتمام في السطور القليلة القادمة، ويمكنكم الدخول على رابط بلاك بلاك بورد كلية التقنية وتسجيل الدخول للتعيم عن بعد.

تخصصات جامعة جازان بلاك بورد

أما عن حديثنا عن تخصصات جامعة جازان التي تقوم بتقديمها، فهذه الجامعة تحتوي على أقسام عديدة وكثيرة، إذ أنه هناك الكثير من الأقسام الأكاديمية، فجامعة جازان مؤسسة بحثية كاملة يوجد بها عدد كبير من برامج التواصل مع المجتمع وأيضًا الخدمة العامة، وتم اطلاق بلاك بورد جامعة جازان ولقد عرفت هذه الجامعة بشكل خاص بمدارسها الكثيرة الطبية كمدرسة طب الأسنان ومدرسة الأعمال وعلومها الاجتماعية، وبرامج العلوم الإنسانية، وأيضًا مهارتها في القيام بالدريس على أفضل وجه والبحث في مجال الطب الحيوي، واصبح هناك العديد من عمليات البحث المتعلقة عن جامعة جازان بلاك بورد وتحتوي هذه الجامعة على 23 كلية منها 21 تعطي كلًا منهم درجة البكالوريوس، وكلية واحدة تعطي فقط شهادة الدبلوم، وتلك الكليات هي كالتالي:

كلية العلاج الطبيعي.

كلية العلوم الإدارية.

كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات.

كلية الصيدلة.

كلية العلوم والفنون بالداير.

كلية التربية.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية العلوم الصحية.

كلية طب الأسنان.

كلية الطب.

كلية اللغات.

كلية المجتمع.

كلية إدارة الأعمال.

كلية العلوم والآداب في صامطة.

كلية الهندسة.

كلية الشريعة.

كلية العلوم والفنون بفرسان.

كلية العلوم والفنون.

كلية العلوم والفنون بالدرب.

نظام بلاك بورد جامعة جازان

إن نظام البلاك بورد يقوم بالتعبير عن البيئة الافتراضية للتعليم والتي تستخدم في العديد من الجامعات بالعالم إذ أن تلك التقنية المركزية يستخدمها الموظفون للإدارة وهيكلة الموارد التعليمية بصورة مثالية، إذ أن نظام بلاك بورد جامعة جازان هام للغاية للطلاب والطالبات، حيث أن التكنولوجيا التي تستخدم فيه تقوم بمساعدة المعلم والطلاب على التحصيل الافضل إذ يقدم النظام سمات وخصائص عديدة لخدمه العملية التعليمية بشكل محوري.

كما ان نظام بلاك بورد جامعة طيبة له دور فعال في التعليم عن بعد، إذ يمكن لأي إنسان داخل الجامعة الوصول إلى بلاك بورد جامعة جازان المتعلق بهم عن طريق الروابط المتواجد في موقع جامعة جازان علي الانترنت، إذ توجد تلك الروابط داخل الموقع أسفل صفحات الموقع، وإن كنت تقوم باستخدام جهاز كمبيوتر خارج الحرم الجامعي، فتحتاج إذًا إلى تسجيل الدخول كمستخدم آخر، فإذا كان الإنسان أيضًا خارج الحرم الجامعي فستحتاج لأن يسجل الدخول عن طريق اسم مستخدم آخر وكذلك كلمة مرور لحساب الجامعة، وأنت ستجد ناحية اليمين عند دخولك إلى موقع البلاك بورد الدورات التدريبية، حيث تقوم تلك القائمة بعرض الدورات التدريبية التي قمت بالتسجيل فيها.

رابط دخول بلاك بورد جامعة جازان

الدخول إلى بلاك بورد جامعة جازان والمتابعة.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول على دخول أو login.

الانتظار لحين التحميل وعندها سوف نكون داخل البلاك بورد

كما يمكنكم الدخول على رابط بلاك بورد جامعة حفر الباطن بكل سهولة عبر الانترنت.

بلاك بورد جازان

إن جامعة جازان تكون جامعة أبحاث عامة ومقرها هو مدينة جازان، ولقد تم تأسيس هذه الجامعة في سنة 2006، وهي الجامعة الوحيدة في المقاطعة، ومن ضمن المؤسسات الكبرى للتعليم العالي، وهذه الجامعة ليست ربحية بل هي حكومية، وهناك في جازان حرم جامعي رئيسي يقع على البحر الأحمر، لقد صارت الجامعات في الوقت الحالي في المملكة تقوم بتطبيق نظام بلاك بورد لكي تسهل التعامل على الطلبة والمعلمين أيضًا، واصبح بلاك بورد جامعة جازان من اكثر الموضوعات المهمة، إذ تعتني المملكة بوضع عدد من الخدمات الإلكترونية لتصبح الأمور سلسة، كنظام اودس بلس.