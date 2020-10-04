نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التقديم في وظائف مكافحة المخدرات 1442 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر من أكثر الأسئلة انتشارا بين موظفين العسكرية في المملكة العربية السعودية هي عن رواتب مكافحة المخدرات، وذلك يكون بعد أن قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن إمكانية التقدم التقدم لوظيفة جندي و جندي أول بمكافحة المخدرات وذلك عن طريق منصة أبشر للتوظيف التابعة للوزارة، فيجب معرفة الرواتب والحوافز في الوحدة العسكرية و موعد وشروط التقديم، وحدة مكافحة المخدرات هي عبارة من وحدة من وحدات وزارة الداخلية السعودية وهدفها هو تحقيق الأمن في المملكة العربية السعودية وأن يتم تنظيفها من كل المخدرات والمسكرات وكل شئ ضار على الشباب والمجتمع ومحرم، عن طريق هذه الوحدة تسعى وزارة الداخلية إلى القضاء على كل المخدرات في كل البلاد عن طريق نشر الوعي ومكافحتها، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بعرض شروط وموعد التقديم في وظائف مكافحة المخدرات 1442 فتابعونا.

سلم التوظيف في مكافحة المخدرات

العاملين في وحدة مكافحة المخدرات التي تكون تابعة للمملكة العربية السعودية بعضهم يخضعون إلى نظام الرواتب الخاص بالعسكريين في وزارة الداخلية، عند الجندي درجة أولى يبدأ الراتب، ثم بعد ذلك يبدأ في الترقي إلى درجات حتى يصل إلى الدرجة الخامسة عشر، وبعد ذلك يتم ترقيته إلى جندي أول درجة أولى ثم بعد ذلك يترقى في الدرجات لكي يتم ترقيته إلى عريف ولكل رتبة 15 درجة، وقد يختلف الراتب باختلاف الدرجة، العلاوة الدورية تكون صابته تتغير بترقية العسكر فقط.

شروط الالتحاق بالوظائف

يجب توافر هذه الشروط لكي يتم الالتحاق بمكافحة المخدرات:

– أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة سعودي الأصل.

– ألا يكون الشخص المتقدم للوظيفة تم الحكم عليه سابقا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون الشخص المتقدم للوظيفة متزوج من أجنبية.

– أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة لديه كل الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة.

– ألا يكون الشخص المتقدم للوظيفة تم تعيينه في وظيفة عسكرية من قبل.

– ألا يكون الشخص المتقدم للوظيفة تم فصله من إحدى الكليات العسكرية.

– أن تكون سمعة الشخص المتقدم للوظيفة طيبة.

– أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة وزنه مناسب مع طوله.

– أن يجتاز الشخص المتقدم للوظيفة كل الاختبارات الموضوعة ليتم تقييمه وقبوله.

– أن يتم معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية من وزارة التعليم، ويتم التصديق عليها.

– ألا يكون الشخص المتقدم للوظيفة شاغلا لوظيفة بإحدى الجهات الحكومية.

موعد تقديم الوظائف التابعة لمكافحة المخدرات 1442

قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالإعلان عن بدأ فتح باب التقديم لوظائف جندي أول وجندي للعام الحالي، وذلك يكون في يوم 17 صفر 1441هـ الذي يوافق 4 أكتوبر 2020 م، ويكون موعد الانتهاء من التقديم يوم الخميس 21 صفر 1442 الموافق 8 أكتوبر 2020 م، وذلك يكون عن طريق منصة أبشر توظيف الإلكترونية المتبعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، فيجب على المتقدمين للوظيفة أن يقوموا بملء البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة، حيث أن في حالة وجود أي خطأ في هذه البيانات يتم استبعاد الفرد عن الوظيفة.