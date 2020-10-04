نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن: تغيير موعد إيداع الدفعة ال35 من حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من هم داخل المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت من كل شهر ميلادي عن ميعاد إيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن, حيث قامت الحكومة السعودية بتثبيت يوم محدد لإيداع وصرف مساعدات برنامج حساب المواطن وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وقد يتم تغير هذا اليوم إذا صادف اليوم العاشر هذا عطله رسميه وفي شهر أكتوبر صادف هذا اليوم عطله رسميه, كما يعتبر برنامج حساب المواطن من اهم برامج المساعدات الإنسانية والمالية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية, حيث يقدم مساعدات مالية كبيرة للمواطنين للمساهمة في إعاناتهم علي تدبر أمور حياتهم اليومية, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم الميعاد الجديد لإيداع الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن, كما سوف نوضح لكم شروط الحصول على مساعدات حساب المواطن للمواطنين الغير مسجلين به.

ميعاد إيداع الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر

ونظراً لما ماهو معتاد علي إيداع دفعات حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي, ولكن صادف هذا اليوم عطله رسميه, حيث سوف يوافق يوم الجمعة اليوم التاسع ويوم السبت عطله رسميه وهو الموافق اليوم العاشر, لذا سوف يتم إيداع مبالغ مساعدات حساب المواطن في اليوم الأحد الموافق 11/10/2020.

شروط الحصول على مساعدات برنامج حساب المواطن للمتقدمين الجدد

لابد أن يملك المتقدم حساب بنكي, كما يجب أن يكون يملك حساب آيبان ساري المفعول. لابد من توافر الهوية الوطنية وكارت العائلة والأحوال المدنية. لابد أن لا يتعدى راتب المتقدم 20 ألف ريال سعودي. لابد أن يوضح إذا كان يحصل على مساعدات وإعانات من الدولة أن لا. أن يقوم بإيضاح مجال عمله, وبيان الدخل الشهري له. أن يقوم بإيضاح الدخل الشهري لزوجته إذا كانت تعمل.

خطوات إضافة تابعين في برنامج حساب المواطن