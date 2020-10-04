الفضلي يدشن حملة “الرحلة آمنة افحصي الآن” بالأحساء مول

الأحساء – جاسم العبود

تزامنا مع شهر المرأة العالمي للتوعية بسرطان الثدي، أطلقت جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء “تفاؤل” وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالأحساء حملة تحت شعار (الرحلة آمنة .. افحصي الآن) في أولى محطاتها، وذلك في مجمع الأحساء مول التجاري، برعاية مدير مركز التنمية الإجتماعية الأستاذ أحمد بن سعود الفضلي ..

وفي تصريح لصحيفة “دوت الخليج” أشاد الأستاذ أحمد الفضلي بالحملة التوعوية لسرطان الثدي، وأثنى على اختيار مجمع الأحساء مول للحملة، وذلك من أجل إيصال الرسالة لأكبر عدد من المستهدفات، وأضاف الفضلي بأن هذه الحملات لها دور كبير في توعية أفراد المجتمع بشكل عام عن أهمية الفحص المبكر لمرض سرطان الثدي ..

من ناحية أخرى أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تفاؤل الخيرية الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العفالق بأن مشاركة الجمعية في شهر اكتوبر تأتي لتثقيف وتوعية السيدات بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، وأضاف العفالق بأن جمعية “تفاؤل” ستقوم بتنفيذ حزمة من البرامج والفعاليات لمكافحة سرطان الثدي في مختلف الأماكن عبر: المعارض التوعوية، المحاضرات، الدورات التدريبية، وذلك في المجمعات التجارية، البنوك، المنشآت الحكومية والأهلية ..

من جانبه أكد الأستاذ غازي العبيد – رئيس وحدة البرامج بجمعية تفاؤل الخيرية بالأحساء – بأن الحملة تمتد لمدة شهر كامل في عدة أماكن متفرقة، وإن الحملة تسلط الضوء على العديد من الجوانب المهمة التي تخص السيدات فيما يتعلق بسرطان الثدي، وحرص العبيد على السيدات بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وفق معاير معينة، حيث أن الفحص لا يتجاوز العشر دقائق، ومن تنطبق عليها الشروط يتم حجز موعد لها مع وزارة الصحة ..

الجدير بالذكر بأن الحملة التي يشارك فيها 35 متطوعاً من مختلف التخصصات الصحية ذات العلاقة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمرض ومسبباته كالتدخين، والكحول، والسمنة التي تزيد من فرص إصابة السيدات بسرطان الثدي، وأكثر الفئات عرضة للإصابة به، وطرق الوقاية منه ..