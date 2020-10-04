نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد استمارة السيارة ورخص السير عبر أبشر ورسوم التجديد الجديدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد استمارة السيارة والمركبات عبر منصة أبشر تعد من الأمور البحثية الهامة التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، كما يهتم المقيمين بالمملكة الي تجديد استمارة السيارة في الوقت المناسب وفق كل استمارة علي حده، حيث تحرص إدارة المرور العامة الي التنبيه الدائم علي المواطنين بضرورة تجديد استمارة السيارة بالإضافة الي تجديد رخص السير في الوقت المحدد في كل استمارة حتي لا يتم يتعرض أي فرد الي فرض عقوبات مالية نتيجة عدم تجديد الاستمارة في الوقت المناسب، هي تعد استمارة السيارة هي الاستمارة القانونية التي تحمي كل مواطن وكل مقيم من التعرض الي مخالفات المرور، وقد أوضحت هيئة المرور العامة أن تجديد استمارة السيارة أصبح إلكترونياً عبر أبشر ولا داعي للتزاحم داخل مقرات عمل المرور المختلفة علي أنحاء المملكة.

تجديد رخص السيارات عام 1442

تجديد استمارة السيارة في الوقت المناسب يساعد كل مواطن علي السير في جميع طرق المملكة بأمان نظراً لصلاحية الاستمارة، حيث تعد الاستمارة تصريح رسمي للحماية من أي مخاطر تواجه أي سائق أو أي صاحب مركبة من مشاكل المرور التي يتعرض لها البعض نتيجة عدم التجديد، علماً بأن تجديد استمارة ورخص السير الخاصة بالمركبات تأتي بعد الانتهاء من عملية الفحص الفني الخاصة بالمركبة للتأكد من سلامة السير في جميع الطرق.

رسوم تجديد استمارة السيارات بأنواعها المختلفة عام 1442

اسم المركبة رسوم تجديد الاستمارة سيارة خاصة 100 ريال سعودي حافلة نقل صغيرة 200 ريال سعودي سيارة أجرة 200 ريال سعودي نقل خاص 200 ريال سعودي

حافلات عامة

سيارة نقل عام 400 ريال سعودي حافلة عامة 400 ريال سعودي مركبة خاصة بالأشغال العامة 300 ريال سعودي

رابط تجديد استمارة السيارة ورخص السير عبر أبشر

أوضحت إدارة المرور العامة أنه يمكن تجديد استمارة سير السيارة التي تم انتهاء صلاحيتها بعد دفع رسوم تطويف قدرها 100 ريال سعودي، علي أن يتم إجراء الفحص الدوري للسيارة، وسداد كافة المبالغ الخاصة بمخالفات المرور الخاصة بالسيارة، ويتم تجديد استمارة السيارة ورخص السير بدون فحص من خلال موقع أبشر الذي توفره وزارة الداخلية لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.