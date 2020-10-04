احتفاء واسع وعبارات مؤثرة بعودة العمرة بعد إغلاق كورونا‎

احتفى مدونون سعوديون وعرب، ومسلمون من مختلف أنحاء العالم، بافتتاح الحرم المكي المقدس، فجر اليوم الأحد، أمام المعتمرين، بعد إغلاق غير معهود استمر قرابة سبعة أشهر بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد بن زوار المشاعر المقدسة الكثر.

ووجدت صور ومقاطع فيديو نشرتها وزارة الحج والعمرة السعودية، ومعتمرون وعاملون في الحرم المكي، تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من نشرها، وسط عبارات مؤثرة يتوق أصحابها لزيارة المكان المقدس عند المسلمين.

ويظهر مئات المعتمرين من الرجال والنساء، متباعدين يطوفون حول الكعبة المشرفة، وهو أهم مناسك العمرة، بينما يدقق آخرون تصاريح العمرة الإلكترونية في هواتفهم الجوالة مع موظفين مختصين بذلك، فيما يرتدي الجميع الكمامات.

ونشر الأكاديمي السعودي، أحمد ساعد، مقطع فيديو لطواف المعتمرين حول الكعبة، وقال عبر تويتر ”#عودة_العمرة بفضل من الله عز وجل ثم بجهود قيادتنا الرشيدة بدأ الآن الحرم المكي باستقبال أفواج المعتمرين بعد غياب دام 7 أشهر . نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعاً زيارة هذا المكان الطاهر“.

وكتبت إحدى المغردات في تعليق على صورة معتمر يدق تصريحه مع موظف قبل البدء بأداء المناسك ”الشووووق مليون لمكه الله يكتب لنا عمره يارب #الحرم_المكي“.

وكتب المدون السعودي المعروف، عبدالله العصيمي، عبارات مؤثرة بمناسبة عودة العمرة، وقال ”وعادت الحياة لأطهر بُقعة في الأرض بعد غياب ٧ أشهر، اللهم لك الحمد يارب، ومنظر #الحرم_المكي الآن يُبهج الروح، يارب ارزقنا زيارة بيتك عاجلاً غير آجل“.

ووصفت مغردة تدعى ”نجود“ عودة العمرة ودخول الحرم المكي، بأنه لحظة أشبه بدخول الجنة على حد قولها.

ونشر مدونون من مختلف دول العالم الإسلامي صور الكعبة وهي تستقبل ضيوفها المعتمرين بعد كل تلك الشهور من الإغلاق، وسط عبارات الحمد والشكر لله، بينما يترقبون السماح لهم بأداء العمرة بدءً من مطلع الشهر القادم، حيث تقتصر المرحلة الحالية على السعوديين والمقيمين فيها.

وتوقف أداء العمرة منذ مارس/آذار الماضي، وكانت هدفاً لكثير من المسلمين، سيما في شهر رمضان المبارك، حيث لا يحتاج أداء العمرة شرط السن او التزام الدول بإرسال عدد محدد من المعتمرين كما أن مدتها أقصر وتكاليفها أقل.