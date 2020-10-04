نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في اعتمرنا eatmarna لرحلات العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت المملكة العربية السعودية تطبيق اعتمرنا عقب توقف رحلات الحج والعمرة في الفترة الأخيرة، ودعت إلى التسجيل في تطبيق اعتمرنا وذلك للحصول على تصريح بشأن الصلاة في الكعبة المشرفة، أو في حال الرغبة في زيارة الروضة الشريفة في المدينة المنورة، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انطلق رسميًا تطبيق اعتمرنا في المملكة منذ يوم 27 سبتمبر الماضي، وسوف نتعرف على طريقة التسجيل في اعتمرنا وكيفية الحصول عليه بالإضافة إلى شروط العمرة في تطبيق اعتمرنا.

التسجيل في تطبيق اعتمرنا

يمكن لمعتمري الخارج استخدام تطبيق اعتمرنا رسميًا منذ الأول من شهر نوفمبر المقبل بحسب تصريحات وزارة الحج والعمرة السعودية، كما يمكن التسجيل في تطبيق اعتمرنا واستخدامه وفق الخطوات التالية:

ستقوم بالحصول على تطبيق اعتمرنا من خلال متجر جوجل بلاي أو المتجر الخاص بأجهزة الأيفون، أو بمعنى أوضع الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وعقب الانتهاء من الحصول عليه لا بد أن تقوم بإدخال البيانات الخاصة بك كاملة، ثم عليك اختيار مواعيد العمرة أو الصلاة في الحرمين الشريفين.

ومن ثم قم بالنقر على تبويب الحصول على تصريح حتى يتثنى لك الفرصة.

بعدها ستقوم بزيارة مراكز النقل الموجودة في مكة المكرمة، وبعدها ستقدم التصريح الذي حصلت عليه.

ينبغي أن تكون متخذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل زيارة المراكز، وكذلك أثناء ركوب وسائل المواصلات للانتقال إلى تلك المراكز.

وعقب الانتهاء من الصلاة ومناسك العمرة ينبغي أن تقوم بالرجوع مرة ثانية إلى مراكز النقل.

الهدف من تطبيق اعتمرنا

وهناك العديد من المزايا التي ستحصل عليها من خلال الحصول على تطبيق اعتمرنا، وتتركز تلك المميزات على اختيارك لتوقيت رحلة العمرة، أو أداء الصلاة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تصريح واحد للتابعين لك في جواز السفر أو أيضًا المكفولين في المملكة العربية السعودية.

رحلات العمرة عبر تطبيق اعتمرنا

وعند التسجيل في تطبيق اعتمرنا ستتمكن من الحصول على فرصة المشاركة العائلية لرحلات العمرة، ولكن لا ينبغي أن يزيد عدد الأفراد عن 6 عند استخدام هذا التطبيق، ومن ضمن مميزات التطبيق الأخرى أنك لست بحاجة إلى الحصول عليه وأفراد الأسرة، فيمكن لفرد واحد داخل الأسرة الحصول عليه، وإدخال بياناته.