نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط العمرة في تطبيق اعتمرنا والتسجيل في التطبيق برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط العمرة في تطبيق اعتمرنا يبحث عنها الكثير من المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية وخصوصًا بعد الإعلان عن إطلاق تطبيق اعتمرنا في الفترة الأخيرة، وأصبح بإمكان الجميع التسجيل في تطبيق اعتمرنا بسهولة وإتاحة فرصة المشاركة العائلية، وقد أكدت وزارة الحج والعمرة بالسعودية على أن هناك بعض الشروط ينبغي أن تتوافر في المواطنين حتى يتم منحهم تصريح العمرة والصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام.

شروط العمرة في تطبيق اعتمرنا

تعاونت وزارة الداخلية السعودية مع وزارة الحج والعمرة في السعودية من أجل تقديم خدمات عديدة للمواطنين لتسهيل رحلات العمرة ورحلات الصلاة في مسجد الرسوم والمسجد الحرام، وأطلقت تطبيق اعتمرنا وأيضًا تطبيق توكلنا ويمكن الحصول على تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا في حال توافرت الشروط التالية:

لا بد أن يحصل المواطن على تصريح من خلال تطبيق اعتمرنا يفيد بإمكانية أداء العمرة أو الصلاة.

ينبغي على المقيم أو المواطن أن يقوم بتحديد توقيت أداء الرحلة، وفق التوقيتات المتاحة من خلال التطبيق فقط.

لا بد من تقديم شهادة صحية تؤكد سلامة المواطن من الفيروسات وخصوصًا الفيروس المستجد.

لا بد أن يتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية التي كانت أعلنت عنها وزارة الصحة مسبقًا.

في حالة التخلف عن مواعيد العمرة التي حصل المواطن على تصريح بها، فلن يمكنه الأداء في موعد آخر إلا بعد الحصول على تصريح ثاني.

التسجيل في تطبيق اعتمرنا

احصل أولًا على تطبيق اعتمرنا من خلال متجر هاتفك الذكي مهما كان نوعه.

ستقوم بعدها بالنقر على تبويب تسجيل جديد.

قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك وخصوصًا رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أيضًا.

عليك إدخال تاريخ الميلاد ورقم الهاتف، وإدخال كلمة مرور واضحة وقم بالأكيد عليها.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام وبعدها انقر على تبويب تسجيل حتى يتم تفعيل حسابك في الحال.

وبعد التعرف على شروط العمرة في تطبيق اعتمرنا وأيضًا الانتهاء من التسجيل في التطبيق، تستطيع الدخول في أي وقت إلى التطبيق للتعرف على رحلات العمرة المتاحة، والأوقات المتاحة لزيارة الروضة والمسجد الحرام، وعقب اختيار الموعد قم بتأكيد الطلب فقط، وانتقل في الموعد إلى مراكز النقل في المملكة.