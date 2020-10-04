نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل البنك السعودي بدون كفيل وبالتقسيط حتى 60 شهر وهامش ربح ثابت تعرف على الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل البنك السعودي بدون كفيل هو أحد العروض التمويلية التي يقدمها البنك للعملاء داخل المملكة العربية السعودية حيث يأتي البنك ضمن أهم البنوك الأستثمارية الرائدة في مجال التمويل داخل المملكة وذلك نظرا لما يقدمه البنك من منتجات تمويلية وعروض بنكية مصممة خصيصاً لتناسب إحتياجات ومتطلبات الشرائح الأقتصادية المختلفة بالإضافة إلى توفير المنتجات التمويلية من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء وعلى صعيد الخدمات التمويلية والتي يقدمها البنك للأفراد يقدم البنك تمويل شخصي بدون كفيل وبالتقسيط حتى 60 شهر كما يقدم البنك الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل

خصائص ومميزات التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار

يقدم البنك تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبالتقسيط حتى 5 سنوات وبهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل ويتيح البنك للعملاء الحصول على التمويل الشخصي من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء حيث يتيح البنك للعملاء فرصة شراء عدد محدد من الأسهم التي يمتلكها البنك ثم بعد ذلك يحق للعميل أما يحتفظ بالأسهم أو بيعها وإيداع عوائدها في حساب العميل لدي البنك وسوف نتعرف في هذا المقال على أهم مزايا التمويل الشخصي المقدم من البنك السعودي للاستثمار داخل المملكة العربية السعودية

تمويل شخصي معتمد من العيئة الشرعية لدي البنك ومتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامي. تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل. فترات سداد تبدأ من 6 أشهر حتى 60 شهر. قيمة مبلغ التمويل الشخصي يبدأ من 50 ألف ريال سعودي وبحد أقصى لقيمة مبلغ التمويل يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي. سرعة الموافقة على طلب التمويل الشخصي وذلك في حال اكتمال المستندات المطلوبة. إمكانية حصول العميل على تمويل أضافية. الأعفاء من المديونية وذلك في حالة الوفاة أو العجز الكامل لا قدر الله.

شروط الحصول على التمويل الشخصي وكيفية التقديم على طلب التمويل

يتيح البنك للعملاء إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل من خلال زيارة أحد فروع البنك أو الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل أو الأتصال على الهاتف المصرفي للبنك وهو 8001248000 وسوف نتعرف في هذا المقال على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبهامش ربح ثابت

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة وذلك عند أجل إستحقاق قيمة التمويل الشخصي

يجب أن يكون المتقدم يعمل لدي جهة معتمدة لدي البنك.

يجب أن يكون المتقدم يمتلك حساب لدي البنك.

يجب ألا تقل فترة الخدمة في العمل للعاملين في القطاع الحكومي عن شهر واحد وللعاملين في القطاع الخاص لا تقل فترة الخدمة في العمل عن 3 أشهر.

الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل

وكان البنك قد حدد بعض الوثائق والمستندات الواجب تقديمها من أجل سرعة إتمام إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من البنك السعودي للاستثمار داخل المملكة العربية السعودية وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفنى في هذا المقال على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل داخل المملكة العربية السعودية