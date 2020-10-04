نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 35 حساب المواطن وشروط الحصول عليه للمواطنين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب العديد من المواطنين المستفيدين بدعم حساب المواطن معرفة موعد صرف الدفعة 35 حساب المواطن والشروط الخاصة للحصول عليها، حيث أنها خدمة مُقدمة للمواطنين السعوديين لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا وتعرض الكثير من محدودي الدخل لفقدان وظائفهم ومع زيادة ضريبة القيمة المضافة أصبح هناك العدد من المواطنين يرغبون للتقديم في حساب المواطن للحصول على الإعانة الشهرية لمساعدتهم على التخلص من ظروف معيشتهم والقدرة على تحمل المسؤولية التي تقع على عاتقهم.

موعد صرف الدفعة 35 حساب المواطن

تم تحديد موعد صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم وضع هذا المبلغ في الحسابات البنكية للمستفيدين وإذا صادف أن اليوم المحدد هو إجازة رسمية يتم صرف المبلغ يوم قبله أو يوم بعده، فمن المقرر أن يتم صرف دفعة حساب المواطن يوم الأحد الموافق 11-10- 2020، نظرًا لأن اليوم العاشر من أكتوبر إجازة رسمي، فيتم ترحيل الصرف يوم آخر.

الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 35

يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بحساب المواطن إلكترونيًا تجنبًا للازدحام والاختلاط، ومعرفة موعد استلام الدفعة، وذلك عن طريق :

الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي.

كتابة رقم السجل المدني في المربع الخاص بالاستعلام عن السجل.

في المربع التالي كتابة رقم التحقق البشري في الصورة.

الضغط على الاستعلام عن النتائج الأهلية.

سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج وفي حالة الرفض من الممكن أن يتم تقديم طلب اعتراض.

فأكد حساب المواطن على ضرورة متابعة الحساب الرسمي الخاص بالموقع تجنبًا للاستماع إلى الشائعات والمشاكل المختلفة سواء في حالة الرفض أو موعد التقديم واستلام الدفعات.

طريقة استعادة كلمة المرور في حالة فقدها

حالة من القلق والرعب تنتاب العديد من المواطنين بالمملكة في حالة نسيان أو فقدان كلمة المرور، وقام البرنامج بالرد على الاستفسارات والتساؤلات حول خطوات الدخول من جديد على حساب المواطن الشخصي بعد فقدان كلمة المرور، وهي :

الدخول على حساب المواطن.

الضغط على الصفحة الرئيسية ايقونة نسيت كلمة المرور.

كتابة كافة البيانات الخاصة بالفرد من جديد.

سوف يتم ارسال رسالة تحوي كلمة المرور من جديد على الجوال.

قيمة دعم حساب المواطن

تُقدر القيمة الخاصة بالدفعة لحساب المواطن على حسب عدد الأفراد وعلى حسب أعمارهم ورواتبهم ويختلف من رب أسرة لآخر ومن الممكن أن يتم الدخول على موقع حساب المواطن ومعرفة القيمة التقديرية للصرف، علمًا بأن الحد الادنى 300 ريال سعودي إلى 3000 ريال سعودي.