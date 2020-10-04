نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الأقسام والمحتوى وطريقة طرح الأسئلة كاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ، يعد اختبار كفايات المعلمين والمعلمات سابقًا، والرخصة المهنية حاليًا، أحد أهم وأبرز الاختبارات، المتاحة للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، وهو اختبار مهم للغاية لكل من ينتمي إلى قطاع التدريس، وهو اختبار مقدم من جانب، هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويجب أن يخضع المعلم إلى هذا الاختبار، في المواعيد المحددة من قبل الهيئة، وذلك حتى يستطيع الترقية في اللائحة التعليمية الجديدة 1442ه.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يقيس اختبار كفايات للمعلمين، حدًا أدنى من المعايير، التي يجب أن تتوافر لدى المعلم والمعلمة، لإثبات مدى كفاءته للعمل في مهنة التدريس، حيث يقيس هذا الاختبار معارف المعلم، ومهاراته وكل ما هو متعلق بمهنته. يتم استخدام اختبار كفايات المعلمين بالسعودية، بهدف الاختيار بين كافة المعلمين والمعلمات، المتقدمين للعمل ضمن الوظائف التعليمية، وهو اختبار يشمل أكثر من قسم منها العام والآخر متخصص.

أقسام اختبار الرخصة المهنية

ينقسم اختبار كفايات إلى قسمين رئيسين هما:

اختبار كفايات العام ، يغطي هذا الاختبار عددًا من المجالات العامة التربوية، والتي تنتسب إليها كافة التخصصات بوجه عام، مثل دعم التعلم، وتعزيز التعلم، والمسؤولية المهنية إلى جانب المعرفة المهنية.ولهذا الاختبار أحد عشر معيارًا، يجب أن يتخطاها المعلم الخاضع للاختبار.

، يغطي هذا الاختبار عددًا من المجالات العامة التربوية، والتي تنتسب إليها كافة التخصصات بوجه عام، مثل دعم التعلم، وتعزيز التعلم، والمسؤولية المهنية إلى جانب المعرفة المهنية.ولهذا الاختبار أحد عشر معيارًا، يجب أن يتخطاها المعلم الخاضع للاختبار. اختبار كفايات التخصص؛ هذا النوع من الاختبار يكون أكثر تخصصًا، ومتعلقًا بالمجالات الأساسية التي يقوم بتدريسها المعلم أو المعملة، ويشتمل هذا الاختبار على 25 تخصصًا، ويغطي جدول المعايير التي حددتها هيئة تقويم التعليم والتدريب.

طريقة طرح الأسئلة في اختبار كفايات للمعلمين

يتم وضع الأسئلة في اختبار كفايات، بطريقة الاختيار للإجابة الصحيحة، من بين عددًا من الاختيارات، وهي أربع اختيارات منها واحدة فقط هي الصحيحة، ويجب أن يقوم المعلم بتظليل الإجابة الصحيحة أمامه.

موعد إجراء اختبار الرخصة المهنية في السعودية

يتم عقد هذا الاختبار، مرة واحدة من كل عام فقط، وتبلغ الفترة التي يخضع فيها المعلم أو المعلمة، لاختبار كفايات المعلين، مدة زمنية تصل إلى ساعة ونصف، لكل قسم من أقسام اختبار كفايات، بواقع ثلاث ساعات للاختبار كاملًا بقسميه، شاملة استراحة بين الاختبارين. في حال عدم تحقيق المعلم للدرجة المطلوبة في اختبار كفايات المعلمين، فإنه يجب أن يخوض اختبار الرخصة المهنية، وتحقيق درجته المطلوبة وفقا لضوابط الترخيص، وقد تحدد عقد اختبار الرخصة المهنية للفترة الأولى؛ في يوم 20 نوفمبر 2020 المقبل.

شروط إجراء الرخصة المهنية

ينبغي أن يكون المعلم أو المعلمة، مسجلًا في نظام جدارة. يجب أن يكون المعلم أو المعلمة، قد تخرج من الجامعة أو أوشك على التخرج منها. ينبغي على المتقدمين للاختبار، اتباع كافة الإرشادات والتعليمات، أثناء الخضوع للاختبار. يجب على الممتحن أن يلتزم جيدًا بوقت الاختبار. ينبغي على المعلم ألا يستخدم الآلة الحاسبة، في أي تخصص من التخصصات. يمكن للممتحن أن يخضع للاختبار في أحد القسمين، وليس شرطًا أن يخضع للاختبار كاملًا في نفس اليوم. يمكن لأي معلم أو معلمة، ممن لم يحصلوا على نتيجة الاختبار المطلوبة، أن يخضعوا للاختبار مرة أخرى.

نتائج الرخصة المهنية السعودية

يتم إبلاغ النتائج للخاضعين إلى الاختبار، عن طريق المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، باستخدام الرسائل النصية إليهم، ويجب أن تعلم بأن المركز والهيئة، يرسلوا نتائج الاختبار إلى وزارة التعليم مباشرة، وذلك بشكل إلكتروني.

طريقة التسجيل لاختبار الرخصة المهنية المعلمين والمعلمات