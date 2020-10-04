دليل ضريبة التصرفات العقارية الشامل من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية

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عمر شويل - جدة دليل ضريبة التصرفات العقارية ، كانت الهايئة العامة للزكاة والدخل، في المملكة العربية السعودية، قد أطلقت دليلًا شاملًا يوضح للمستفيدين، معنى ضريبة التصرفات العقارية، والتي تم الإعلان عنها منذ وقت قريب للغاية، بأمر ملكي يستهدف تمكين المواطن السعودي، من امتلاك المسكن الذي يعيش به، بالإضافة إلى تحفيز سوق العقارات والقطاع السكني بوجه عام.

دليل ضريبة التصرفات العقارية

يبدأ تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، المعلن عنها بأمر ملكي، في يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020م، حيث تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل، تحصيل كل ما يتعلق بالضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة في المملكة، وكذلك ضريبة التصرفات العقارية المعلنة.

محتوى دليل ضريبة التصرفات العقارية

يتضمن الدليل الشامل الذي أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل، توضيح الفرق بين الضريبة العقارية والتصرفات العقارية السعودية؛ والتي أبرزها هو أن قيمة التصرفات العقارية تبلغ 5%، في حين قيمة الضريبة المضافة 15 %، إلى جانب أنها يتم تحصيلها قبل عملية الإفراغ التي تسبق البيع للعقار، وذلك بما يشمل قرار مالك العقار بيعه فيما بعد أيضًا.

كما يشمل الدليل؛ كافة المعلومات المتعلقة بآليات التطبيق، وكل الحالات الاستثنائية لسداد تلك الضريبة، بالإضافة إلى حجم الغرامات والمخالفات، التي يتم دفعها أو سدادها في حالة الإخلال، بإحدى التعليمات التي يجب أن يتبعها المستفيدون، وكيفية اتباع خطوات إجراءات الدفع في وزارة العدل.

ويشرح الدليل الشامل، أن كافة المعاملات العقارية، تخضع لعملية البيع، وكل ما في حكمه يخضع للتصرفات العقارية وذلك في صورة؛ تقديم تنازل عن ملكية العقار لشخص آخر، ومعاملات التأجير التمويلي، سواء أكان هذا التصرف، مرتبطًا بالعقار كاملًا أم جزءًا منه.

خطوات دفع ضريبة التصرفات العقارية

يمكنك أن تقوم بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية، من خلال الهيئة العامل للزكاة والدخل، وذلك بخطوات سهلة كما يلي: