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عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 35 وطريقة التسجيل بعد الإعلان عن تعديل جديد فى موعد صرف الدفعة 35 والتي انتظرها المستفيدين من ذوي الدخل المحدود والغير محدود والذين ينطبق عليهم الضوابط الجديدة والتي تشمل تقديم العديد من المستندات والأوراق اللازمة والتي نذكر منها الآتي (كارت العائلة والهوية الوطنية، بيانات الراتب الشهري ومعلومات عن المهنة، معلومات الدخل الإضافي أن وجد مثل الاعانات المالية التي تقدمها الحكومة السعودية إلي المواطنين، ومعلومات الدخل الشهري للزوجة في حالة كانت تعمل في أحدي المؤسسات والشركات الخاصة أو الحكومية، كما يستلزم توضيح رقم الحساب البنكي ويجب أن يكون هذا الحساب نشط، وأخيراً بطاقة الأحوال المدنية والتي تخص السعوديين العاطلين عن العمل.

حساب المواطن الدفعة 35 وطريقة التسجيل بعد الإعلان عن تعديل جديد

حساب المواطن الدفعة 35 التي تم الإعلان عن تعديل موعد الصرف إلي المواطنيين السعوديين نظراً للمتغيرات التي أحدثت في موعد الصرف، والتي يعد صرفها أحد أهم العوامل المؤثرة في حياة كل فرد سعودي يصطحبه دخل ثابت غير كافي لقضاء الحوائج اليومية والتي تساهم في التصدي لغلاء المعيشة وتحقيق التوازن المادي للفرد والأسرة، حيث بدأت الحكومة السعودية في إطلاق برنامج حساب المواطن في عام 2017م والذي كان طفره كبيرة في حياة الأسرة السعودية والذي أصبح عادة لا يمكن مجدداً الاستغناء عنها ولا سيما في ظل ما تعاني منه الأسر المتوسط والفقيرة من جراء غلاء المعيشة.

نتائج الأهلية والاستحقاق

تعد نتائج الأهلية والاستحقاق هي من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثيرين ممن يرغبون في الحصول علي دعم حساب المواطن الدفعة 35 حيث يتم إرسال رسالة خاصة للمستفدين عبر جوالاتهم المحمولة توضح فيه قيمة الاستحقاق لكل مواطن سعودي او أسرة سعودية مستحقة إلي الدعم وفقا إلي المتغيرات والمستجدات الجديدة والتي تأتي منها إرتفاع أو إنخفاض المواد البترولية والتي تعد عامل أساسي في زيادة أو نقصان الدعم المالي للمواطنين.

حساب المواطن الدفعة 35 وموعد الصرف

بين حين وآخر تتزايد كميات البحث حول موعد صرف الدفعة ال35 من برنامج حساب المواطن ولكن أكثر أيام البحث عن موعد الصرف هي الايام الأولي من اول اي شهر ميلادي، وجاء هذا الشهر بتغير جديد فى مواعيد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، حيث يصرف الدعم المالي هذا الشهر يوم 12 من شهر أكتوبر 2020م، وبدأت التساؤلات حول تأخير موعد صرف الدفعة ال35 من حساب المواطن والتي تم إيضاحات من قبل خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الموعد الذي تم موافقة خادم الحرمين الشريفين عليه وهو يوم العاشر من اي شهر ميلادي توافق مع أيام عطله نهاية الأسبوع بالإضافة إلي يوم السبت الذي لا تعمل فيها معظم المؤسسات الحكومية فى المملكة العربية السعودية، فيما نوه على المستفيدين بالتواصل بالدعم الفني المجاني.

حساب المواطن وطريقة التسجيل

تساؤلات شتي تواجه المسؤولين عن طريقة وآلية التسجيل في برنامج حساب المواطن من أجل الاستفادة بالمبالغ المالية التى تقدمها الحكومة السعودية إلي كافة مواطنيها الذين ينطبق عليهم شروط الاهلية الأمر الذي أصبح حديث الصباح والمساء في المملكة العربية السعودية، والذي ادي إلي خروج المسؤولين عن دعم حساب المواطن بتوضيح الأمر، والذي أكد فيه أن برنامج حساب المواطن اوقف تسجيل مواطنين جدد من شهر مارس 2020 الماضي، فيما اتاحت إضافة مولود جديد إلي رب الأسرة فقط، فيما لم يفتح التسجيل إلي المستجدين إلي الآن، ولكن خلال الفترة القليلة القادمة سيتم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن.