نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج التقسيط الميسر بدون هامش ربح من البنك السعودي للاستثمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق البنك السعودي للاستثمار برنامج التقسيط الميسر بدون هامش ربح لعملائه من الأفراد، ويأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة من الحلول التمويلية والادخارية والاستثمارية التي يوفرها البنك، وهو خاص بالبطاقات الائتمانية التابعة للبنك السعودي للاستثمار، ويتيح هذا البرنامج للعميل تقسيط المشتريات ذات المبالغ التي تتجاوز قيمتها ألف ريال سعودي، ويتوفر هذا البرنامج في مجموعة مختارة من المتاجر المميزة مع أقساط شهرية لمدة عام مناسبة للعميل وبدون هامش ربح.

برنامج التقسيط الميسر بدون هامش ربح

يستطيع العميل تحويل عمليات الشراء ذات القيمة التي تبلغ 1000 ريال فأعلى إلى برنامج التقسيط المرن بدون هامش ربح، وذلك باستخدام بطاقات الائتمان من البنك السعودي للاستثمار سواء كانت فيزا أو ماستر كارد، ولكن يجب أن يقوم العميل بالتواصل على خدمة فلكس كول في مدة لا تتجاوز 20 يوم من تاريخ عملية الشراء، مدة التقسيط هي ثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر وتصل إلى عام كامل.

اشترط البنك في البرنامج أن يبلغ الحد الأدنى لقيمة مبلغ عمليات الشراء التي يقوم العميل بتحويلها إلى برنامج التقسيط الميسر ألف ريال سعودي، ويبلغ الحد الأقصى 90% من الحد الائتماني لبطاقة الائتمان، وسوف يتم خصم 50 ريال سعودي لكل عملية تقسيط ضمن البرنامج وفقا للشروط والأحكام، كما سوف يتم احتساب نقاط واو لأي عملية على بطاقة الائتمان، ويمكن السماح بعمليات متعددة لتحويلها إلى برنامج التقسيط المرن بشرط أن يكون الحد الأقصى للمبالغ لا تتعدى 90٪ من الحد الائتماني.

مميزات البرنامج

يقوم البرنامج بتقسيط مبلغ المشتريات على أقساط شهرية مناسبة للعميل.

يتضمن برنامج التقسيط الميسر كافة البطاقات الائتمانية التابعة للبنك سواء فيزا أو ماستركارد.

البرنامج متوفر بدون هامش ربح.

أقساط ميسرة ومرنة تبدأ من ثلاثة اشهر وتصل إلى عام.

يستطيع العميل تحويل عمليات متعددة إلى برنامج التقسيط المرن.

يتم احتساب نقاط واو للعمليات التي تدخل ضمن برنامج التقسيط الميسر.

شروط برنامج التقسيط اليسر بدون ربح

يمكن فقط تقسيط المشتريات التي تبلغ قيمتها ألف ريال سعودي. أقصي حد لمبلغ العمليات التي يتم تحويلها لبرنامج التقسيط المرن 90% من غطاء البطاقة التأميني. يجب أن يقوم العميل بتحويل عملية الشراء إلى برنامج التقسيط الميسر خلال 20 يوم من تاريخ العملية، وذلك من خلال خدمة مركز الاتصال فلكس كول. يتم دفع 50 ريال رسوم إدارية على كل عملية شراء محولة لبرنامج التقسيط المرن. يتم تطبيق كافة الشروط والأحكام الخاصة بالبطاقات الائتمانية من البنك السعودي للاستثمار العمليات المنفذة عبر نقاط البيع هي فقط المؤهلة للاستفادة من برنامج التقسيط المرن لدى البنك السعودي للاستثمار.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم برنامج التقسيط الميسر والمرن لدى البنك السعودي للاستثمار، والخاص بالبطاقات الائتمانية التابعة للبنك، وأوضحنا مميزات البرنامج والشروط المطلوبة لتحويل عمليات الشراء للاستفادة من برنامج التقسيط المرن.