خادم الحرمين الشريفين يوافق على عدد من قرارات “المجلس الصحي”

بلادي – الرياض :وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد) على عدد من القرارات الخاصة بالمجلس الصحي السعودي.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور نهار العازمي، إن من القرارات التي وافق عليها خادم الحرمين؛ توحيد رموز الطوارئ في الحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية في المملكة، مع إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال.

وأضاف أن الموافقة شملت قيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد القواعد اللازمة للإفصاح عن الأحداث الجسيمة التي تقع في المرفق الصحي ورفعها إلى المجلس الصحي السعودي لمعالجة عددٍ من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، وإيصال المعلومات بالشكل الصحيح.

وأوضح أنه تمت الموافقة على قيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد تقرير سنوي عن الأحداث الجسيمة في جميع القطاعات الصحية لغرض التعلم والمقارنة، وإعداد التنظيمات التطويرية للحد من تلك الأحداث، والتأكيد على القطاعات الصحية بإجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف المواليد سواء كانت إلكترونية أو ورقية.

وثمّن العازمي الاهتمام الذي توليه قيادة وحكومة المملكة للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، وتنظيمها ونشرها في جميع المناطق وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية.