“التدريب التقني”: تشغيل 15 منشأة تدريبية وأقسام للسياحة والضيافة في عدد من الكليات

بلادي – الرياض :أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنها تعمل على تشغيل 15 منشأة تدريبية في مجالات السفر والسياحة بمناطق المملكة، إضافة لإتاحة الأقسام المتخصصة في السياحة والضيافة في عدد من الكليات التقنية.
وأوضحت أن المنشآت التدريبية المتخصصة تقدم البرامج التدريبية لـ 21 ألف متدرب، بالتشغيل المباشر أو بالشراكة مع شركات السفر والسياحة، لسد احتياجها من الكوادر المؤهلة.
وتهدف البرامج التدريبية في الأقسام والمنشآت إلى إكساب المتدربين عدة مهارات متخصصة من أبرزها: أعمال وكيل السفر والسياحة، إنشاء وتعديل وإلغاء الحجوزات، إصدار التذاكر ومستندات السفر، تصميم برامج سياحية، إعداد تقارير المبيعات، وأنظمة ولوائح السفر.
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