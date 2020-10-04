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عمر شويل - جدة الاستعلام عن قرض بدون ارض برقم السجل يمنح الصندوق الخاص بالتنمية العقارية بالمملكة السعودية جزء من خدماتها المجانية لكل المقيمين في المملكة والتي تساعدهم على أن يحصل على هذه الخدمات والتي تكون خدمة الاستعلام عن تمويل بدون أرض، بحيث أن يكون لكل المقيمين بها الحق بالاقتراض دون أرض من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بصندوق التنمية العقارية السعودية وبعدها يقوم باتباع بعض الخطوات التي سوف تظهر بعد الدخول للموقع الرسمي بالصندوق.

الاستعلام عن قرض بدون ارض برقم السجل

يستطيع المواطنين من الآن أن يحصلوا على التمويلات عن طريق الاستعلام عن قرض بدون ارض برقم السجل، ويتم ذلك عن طريق الدخول للموقع الخاص بصندوق التنمية العقاري السعودي، ويكون عن طريق الالتزام بالخطوات التالية:

أولاً يجب أن يقوم المتقدم للحصول على القرض الدخول إلى الموقع الخاص بصندوق التنمية العقاري.

ومن ثم يقوم بدخول رقم السجل المدني الخاص به.

بعدها سيتم إرسال رسالة على الهاتف الخاص بالشخص الذي يرغب أن يحصل على قرض حتى يتم إعلامه بأن باقي الإجراءات تم استكمالها سريعاً واشترط صندوق التنمية العقاري أن لا يمتلك المتقدم سكن خاص به.

نبذه عن صندوق التنمية العقاري السعودي

يعتبر من أحد الصناديق التنموية العقارية التي لا تؤدي لزيادة الربح وتم تأسيسه في العام 1975 ميلادي، ويكون مقر الصندوق في مدينة الرياض التي تكون عاصمة المملكة السعودية، حيث أن بدأ صندوق التنمية العقاري السعودي نشاطه من خلال تقديم التمويلات لجميع المواطنين لمساعدتهم ليحصلوا على مساكن خاصة بهم، أو أن يتم تقديم القروض بغرض الاستثمار وزيادة الربح، وكان بداية نشاط الصندوق برأس مال بقيمة 250 مليون ريال سعودي.

ثم تضاعف رأس المال مع مرور السنين حتى أن يصل إلى أكثر من 82 مليار ريال سعودي، وبموجب القرار التي صدر من مجلس الوزراء ليكون إسناد جديد لصندوق التنمية العقاري، وهي عبارة عن مهمة لتوزيع المباني والعقارات السكنية