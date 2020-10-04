نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساما.. طرح فئة 5 ريال جديدة من مادة البوليمر بمواصفات فنية رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت اليوم لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، أنها سوف تقوم بالبدء في طرح عملة فئة 5 ريال من خلال عملة سعودية تم صنعها من خلال مادة البوليمر المعروفة، وقد كان تم صنع مادة البوليمر في عهد الملك سلمان عبد العزيز وذلك من خلال المرسوم الملكي الصادر في يوم 1-7-1379 هجرياً، وقد نوهت مؤسسة ساما أن هناك مراعاة لتصاميم اللون والشكل لفئة 5 ريال والتي سيتم صنعها من مادة البوليمر علي أن يبدأ التداول بها من يوم 5 أكتوبر الجاري لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية. فئة 5 ريال من مادة البوليمر من ساما حددت مؤسسة النقد العربي السعودي شكل وألوان فئة 5 ريال من حيث أن تكون مصنوعة من القطن، مع الأخذ في الاعتبار لمقاييس المواصفات الفنية والتقنيات الصناعية الخاصة بها، كما تعمل ساما علي مراعاة وضع العلامات الأمنية التي تحمي من جريمة صنع الأموال وتقليدها.

سوف يبدأ تدول عملة 5 ريال من مادة البوليمر الجديدة بداية من يوم 5 أكتوبر الجاري بعدد محدد وكميات محددة يتم البدء في صرفها من قبل المؤسسة العامة للنقد السعودي، مع سريان عملة 5 ريال القديمة كما هو متداول من قبل في جميع الأسواق والتعاملات اليومية للأفراد. مظهر فئة 5 ريال من مادة البوليمر الجديدة تعد فئة 5 ريال الجديدة أحد اهم التحديثات الجديدة للعملات التي تم صنعها وفق أفضل مواصفات الجودة علي مستوي العالم، والتي تحتوي علي شكل يحمل شعار المملكة، كما تحتوي ظهر العملة الجديدة علي زهور وزخارف رائعة من المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ساما.. طرح فئة 5 ريال جديدة من مادة البوليمر بمواصفات فنية رائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.