نتائج الأهلية..حساب المواطن الدفعة 35 وموعد الصرف بعد التأجيل الجديد

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عمر شويل - جدة أعلن اليوم نتائج الأهلية حساب المواطن الدفعة 35، المستحقين من الدعم الخاص بشهر أكتوبر 2020م وأوضح البرنامج عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر علي المستفيدين من الراغبين في الإستعلام نتائج الأهلية التوجه إلى موقع حساب المواطن الالكتروني ca.gov.sa ونحن بصدد صرف الدفعة 35 من دعم حساب المواطن، كما أوضح البرنامج علي المواطنين السعوديين الذين تظهر لهم نتيجة الأهلية غير مؤهل القيام بتقديم طلب اعتراض حيث يقوم البرنامج بإعادة دراسة الأهلية من جديد والتعرف على مدي استحقاق المواطن من الدعم.

نتائج الأهلية حساب المواطن الدفعة 35

ذكرت منصة حساب المواطن منذ قليل عن نتائج الأهلية والاستحقاق للمستفيدين من دعم حساب المواطن الدفعة 35 الذين ينطبق عليهم شروط الدعم المالي الذي يتم إيداعها في حساب المواطن المستحق يوم العاشر من كل شهر طبقاً إلي التوقيت الميلادي وليس الهجري، ويتغير موعد الصرف حسب توقيت هذا اليوم مع العطلات الرسمية والإجازات بالمملكة، حسب ما تم الإقرار عليه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوحيد مواعيد صرف الأجور والدعم للمواطنين السعوديين المقرر لهم صرف الدفعة 35 بعد تأجيل موعد الصرف.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة 35 بعد التأجيل

وفقاً لما ذكره موقع حساب المواطن والصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر فإن هذا الشهر يتم ترحيل موعد الصرف لمدة يومين، ليتم إيداع حساب المواطن الدفعة 35 يوم الأحد الذي يوافق 12 من شهر أكتوبر 2020 وفقا إلي شروط الاستحقاق الجديدة، ويتم احتساب مقدار الإستحقاق وفقا للعديد من المعايير والضوابط التي ذكرها البرنامج مؤخراً.