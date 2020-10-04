نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة بدون كفيل بمبلغ يصل إلى 1.500.500 ريال بأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن خطوات الحصول على المنتجات التمويلية المختلفة، بما فيها عروض تمويلات السيارات الجديدة، وتوفر الكثير من بنوك السعودية التي تعمل تحت عباءة مؤسسة النقد العربي السعودية، خدمة الحصول على قرض سيارات بشروط بسيطة، وإمكانية الحصول على سيارة أحلامهم في خلال وقت قياسي قصير، وهو ما تم توفيره بالفعل في الكثير من البنوك وشركات التمويل المعتمدة الأخرى.

البنك السعودي للاستثمار saib هو أحد أبرز البنوك المعتمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويقدم الكثير من المنتجات التمويلية المختلفة، بما فيها تمويل مرابحة السيارات، تمويل العقارات، وخدمة الحصول على التمويل الشخصي، والكثير من الخدمات الإلكترونية الأخرى، مثال البطاقات الائتمانية، وخدمة فتح حساب بنكي، والخدمات المصرفية الأخرى التي يمكن الحصول عليها والاستفادة منها بشكل إلكتروني.

يوفر بنك الاستثمار السعودي مبلغ تمويل يبدأ من 50.000 ريال، وحتى 1.500.000 ريال سعودي، بمدة سداد تبدأ من 6 أشهر، وحتى 60 شهر، كذلك يمكن الحصول على مبلغ التمويل في نفس اليوم في حال اكتمال كافة المستندات والوثائق المطلوبة، واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات التي يطلبها البنك من عملاء تمويل السيارات لدى البنك، كذلك يمكن استخدام حاسبة التمويل لمعرفة القيمة التقديرية للمبلغ التمويلي من خلال موقع البنك الرسمي.

مميزات تمويل مرابحة السيارات

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن الإعفاء من سداد الأقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

لا يشترط كفيل للحصول على المنتج.

الحصول على المنتج التمويلي في نفس اليوم.

شروط الحصول على تمويل السيارات من saib

المنتج للمواطنين السعوديين فقط.

عمر العميل لا يقل عن 18 عاماً.

عمر العميل لا يزيد عن 60 عاماً عند الانتهاء من تسديد المديونية.

يجب أن يكون العميل موظفاً على رأس العمل في أحد الجهات المعتمدة.

يشترط أن يكون للعميل حساب بنكي بالراتب لدى البنك السعودي للاستثمار.

كذلك يطلب البنك بعض الوثائق التي يجب إحضارها للحصول على التمويل من بينها تعبئة النماذج التي يطلبها البنك، عرض سعر ثلاثة نسخ يتم توجيهها للبنك من المعارض المعتمدة لدى البنك موضح بها نوع وقيمة السيارة، بالإضافة إلى خطاب تحويل راتب موجه للبنك، خطاب تعريف من جهة العمل موضح بها الراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل، صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وبعد استلام السيارة يتم التوقع على استلامها.

التقديم على تمويل السيارة

يمكن الحصول على تمويل مرابحة السيارات من بنك الاستثمار السعودي من حلال زيارة الفرع، أو التواصل مع خدمة العملاء على رقم 8001248000، أو من خلال رابط التقديم على تمويل السيارة إلكترونياً، وبموجب هذا التمويل يمكن للعميل الاستفادة بعدد من الخدمات الأخرى وهي، حساب جاري لدى البنك دون الحاجة لرصيد أدنى في حسابك، متوافق مع أحكام الشريعة، بطاقة صراف آلي مدى، الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي، ويمكن إعادة التمويل مرة أخرى، وسيتم تسجيل ملكية السيارة باسمك.