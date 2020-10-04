نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيقات التوصيل sandbox والبدء في إطلاق المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيقات التوصيل sandbox هي منصة قد قامت بإطلاقها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعمل علي وضع الضوابط والتنظيمات للعمل علي تشغيل كفائته التشغيلية والعمل علي رفع الطاقة الاستيعابية وتأهيل تطبيقات التوصيل لمواكبة الطلب المتزايد خلال فترة انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19 ” حيث أصبحت تطبيقات التوصيل أهم القطاعات الرئيسية لتلبية احتياجات المستفيدين, وقد تم هذا العمل بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد الاجتماعية “هدف” ومنشآت والهيئة السعودية للمملكة الفكرية و وحدة التحول الرقمي.

تطبيقات التوصيل sandbox

قد قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإطلاق تطبيقات التوصيل علي عدة مراحل وفي خلال الفترة السابقة قد تم الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولي وفي الفترة الحالية يتم البدء في إطلاق المرحلة الثانية والمقرر البدء بها في بداية شهر أكتوبر الحالي لاستكمال الجهود السابقة والعمل علي توسيع الأنشطة والبرامج و المبادرات لدعم قطاع تطبيقات التوصيل وأهداف المرحلة الثانية تتلخص في المحاور التالية :

ضمان حماية معلومات المستخدمين .

تحفيز الاستثمار .

العمل علي تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

رفع نسبة التوطين في القطاع .

تسهيل الابتكار.

تطبيقات التوصيل sandbox وتعزيز تنظيم هذا القطاع

تعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات علي تعزيز تنظيم قطاع تطبيقات التوصيل والعمل علي دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يتواءم مع التشريعات و التنظيمات الرسمية الأخري , والعمل في بيئة منظمة وآمنة تضمن حقوق جميع الأطراف للعمل علي توفير مناخ استثماري يتصف بالاستدامة والحيوية, كما أشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلي أنها قد قامت بوضع بعض الآليات لضمان فاعلية هذا النشاط الحيوي من خلال تشريع الضوابط التنظيمية في المرحلة الأولي للبيئة التنظيمية التجريبية لتطبيق التوصيل للعمل علي رفع طاقته الاستيعابية وتحين كفاءة تشغيل القطاع وقد أشارت الهيئة إلي أن في خلال الفترة السابقة قد تم تنفيذ أكثر من 26 مليون طلب بقيمة إجمالية تصل إلي اكتر من ملياري ريال سعودي , ويذكر أن عدد تطبيقات التوصيل المسجلة في هيئة الاتصالات قد زاد عددها إلي 48 تطبيق منذ شهر مارس الماضي بنسبة تصل إلي 310%وتقدم خدمات التوصيل في اكثر من 250 مدينة ومحافظة في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية