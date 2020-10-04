نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تستقبل افواج العمرة بعد فتح الحجز عن طريق تطبيق اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد هدوء زمام الأمور في المملكة العربية السعودية من ناحية فيروس كورونا المستجد المنتشر مؤخراً واستقرار الحالة الأمنية والصحية للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمعتمرين داخل الحرم وبيان قرار وزارة الداخلية الذي تم صدوره مؤخرة برجوع حركة الطيران الدولي من داخل وخارج المملكة السعودية والقيام بفتح جميع المنافذ الجمركية، حيث قامت وزارة الحج والعمرة بالتوضيح علناً في بيان لها إنها سوف تبدأ مراحل العودة لبدء مراسم العمرة تدريجياً والزيارة مع اتخاذ كافة الجهود اللازمة من قبل الحكومة للمحافظة على صحة المواطن مما تمكن الشركات والمؤسسات من تقديم الخدمات عالميًا، وذلك وفق ما نقلت صحف سعودية عن مصدر مطلع بالوزارة التي تستعد لعودة أداء مناسك العمرة لضيوف الرحمن من جديد بعد الإنتهاء من موجة كورونا بشكل تدريجي.

حجز المعتمرين عبر تطبيق اعتمرنا

قام الدكتور محمد صالح وزير العمرة والحج في المملكة العربية السعودية بالتأكيد أن الوزارة قامت بكل الجهود اللازمة لعودة ممارسة مراسم العمرة والزيارة مع مراعاة الإجراءات الوقائية الصحية موضح أن العودة ستكون من خلال حلول تقنية تكنولوجية جديدة تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها والتسويق العالمي والمحلي بطريقة مشروعة، ويبدأ الأشخاص المعتمرين في الحجز من خلال تطبيق اعتمرنا، وعلى كل من يريد في أداء العمرة أن يدخل على التطبيق لحجز الوقت المتوفر لأداء المناسك ومراسم العمرة.

شروط ورابط تحميل تطبيق اعتمرنا

قام الدكتور محمد صالح وزير الحج والعمرة بالتأكيد بصدور توجيهات تجنيد الطاقم الخاص بخدمة المعتمرين داخلة المملكة العربية السعودية لأداء العمرة في ظروف لائقة صحية ونقية وذلك حفاظاً على صحة المعتمرين والمقيمين في المملكة ويمكن لمن يرغب ببدأ مناسك العمرة الحجز من خلال تطبيق اعتمرنا، ولن يتم السماح لأي شخص بدخول الحرم المكي إلا بتصريح من خلال هذا التطبيق تطبيق اعتمرنا، وسيتم تقسيم المعتمرين إلى أكثر من مجموعة برفقة مختص صحي في الحرم المكي، وأعمار المعتمرين في المرحلة الأولى يبدأ من 18عام إلى 65 عاماً، وبالفعل أتاحت وزارة الحج والعمرة تحميل التطبيق من خلال الرابط الآتي: