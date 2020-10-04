“الدفاع” تعلن عن توفر أكثر من 1400 وظيفة في الإدارات الهندسية

بلادي – الرياض:أعلنت وزارة الدفاع، اليوم (الأحد)، عن توفر 1493 وظيفة في الإدارات الهندسية والأشغال في أفرع القوات المسلّحة. وأوضحت الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية بالوزارة أن التقديم على الوظائف سيكون عبر الرابط التالي .

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