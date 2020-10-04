حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

بلادي – الرياض:نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).
وتوقّعت الهيئة سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.
كما توقّعت “الأرصاد” تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 40 درجة مئوية في المدينة المنورة، وأدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في أبها.
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