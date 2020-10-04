نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي السعودي حيث يقدم البنك الأهلي السعودي أفضل برنامج تحويل المديونية من خلال تمويل شخصي بقسط شهري واحد وذلك ضمن الخدمات المميزة التي يقدمها البنك الأهلي السعودي بالمملكة العربية السعودية وسوف نعرض في هذا المقال على أهم مزايا برنامج نقل المديونية و طريقة الحصول عليه وأهم الشروط الأزمة للحصول على برنامج إنتقال المديونية لدى البنك الأهلي السعودي
شروط برنامج نقل المديونية لدى البنك الأهلي السعودي
- لابد أن يكون العميل المتقدم لبرنامج نقل المديونية سعودي الجنسية
- لابد أن الراتب الشهري للمواطن السعودي لايقل عن 6000 ريال سعودي
- برنامج نقل المديونية متاح للقطاع الحكومي والشركات الكبري
- يبلغ قيمة برنامج إنتقال المديونية من 5000 ريال سعودي وحتى 1500000 ريال سعودي
- لابد أن يكون عمر المواطن السعودي المتقدم لا يزيد عن 50 عاماً للعاملين و70 عاماً للمتقاعدين وللحصول على كل التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية
مميزات برنامج نقل المديونية لدى البنك
- يتميز برنامج نقل المديونية بالسيولة النقدية
- يتميز برنامج إنتقال المديونية لدى البنك الأهلي السعودي بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
- يتميز برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي السعودي بهامش ربح تنافسي 1.50%
- يتميز برنامج نقل وانتقال المديونية لدى البنك الأهلي السعودي بأنه يمكن الإستفادة من خدمات البنك
- يتميز هذا البرنامج بأقساط شهرية ميسرة حتى 5سنوات
- يتميز برنامج تحويل المديونية بالسداد المبكر
المستندات المطلوبة للحصول على البرنامج
- تقديم خطاب عدم الممانعة من تحويل المديونية لدى البنك الأهلي السعودي
- تقديم خطاب تعريف من جهة العمل لدى البنك الأهلي السعودي
- تقديم كشف حساب وتكون صفحاته متسلسلة
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