نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقطوعة الضمان الاجتماعي ، تعتبر من أهم برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، التي تقدم الدعم للأسر السعودية محدودة الدخل، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، والأرامل، والمطلقات، وأصحاب العجز الكلي والعجز الجزئي، والشيوخ من كبار السن الذين لا يستطيعون العمل، والمساعدة المقطوعة يتم صرفها مرة كل عام لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، إذا توافر فيهم شروط الاستحقاق، ويتم الاختيار حسب أسبقية التقديم، وبكل شفافية وموضوعية دون التحيز لأي شخص، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بشرح شروط الحصول المساعدات المقطوعة السعودية.

رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإنشاء رابط للاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة، وذلك رغبة منها في التخفيف من معاناة المواطنين السعوديين، في الذهاب إلى مكاتب الضمان المنتشرة في جميع ربوع المملكة العربية السعودية، حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته على الحاسب الآلي، من خلال رابط المساعدة المقطوعة على موقع وزارة الموارد البشرية، ويتم فحص الحالات المتقدمة واختيار الحالات الأكثر احتياجاُ للمقطوعة، ويتم إيداع القيمة المالية التي يحصل عليها في الحساب البنكي الخاص به.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدة شروط يجب أن تتوفر في التقدم للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي وهى كالآتي:-

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة سعودي الجنسية، وأبناء الزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي. لا يقل عمر المتقدم للحصول على الإعانات المقطوعة عن 35 عاماً. لا يتجاوز الراتب الشهري الحد المانع لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد قيمة المساعدة النقدية التي يحصل عليها أي شخص، من خلال تحديد الدخل الشهري الذي يحصل عليه، وعدد أفراد الأسرة، حيث يتم قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة، بعد ذلك يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة التي يحصل عليها المتقدم. يستطيع أي مواطن سعودي داخل المملكة العربية السعودية، الحصول على المساعدات المقطوعة مرة كل عام، إذا كان من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وليس لديه أي دخل آخر ثابت، غير معاش الضمان الاجتماعي. يستطيع أي مستفيد من برامج الضمان الاجتماعي السعودي، الحصول على المساعدة المقطوعة مرة كل عامين، إذا كان من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ولدية دخل آخر ثابت، بشرط ألا يتجاوز هذا الدخل الشهري الحد المانع لصرف المقطوعة. أن يكون المتقدم من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، أو من محدودي الدخل. لا يكون لدى الشخص المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة أي سجلات تجارية، أو عقارات، أو أراضي زراعية، أو أملاك. تمنح المساعدة المقطوعة السعودية، حسب أولوية التقديم عليها، ويتم وضع المتقدم على قائمة الانتظار لحين استحقاق الصرف، حيث يتم وضع القيمة النقدية في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستفيدين من هذه المساعدات. تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، للمواطنين السعوديين من محدودي الدخل، والأرامل الذين يعولون أطفال وليس لديهم أي دخل يعينهم على متاعب الحياة اليومية، والمطلقات، والمواطنين الذين يعانون من العجز الكلي والعجز الجزئي، والمواطنات السعوديات المهجورات الذين لا يعرفون أماكن أزواجهن، والشيوخ الذين ليس لديهم أي مصدر دخل، ولا يستطيعون القيام بأي أعمال تدر عليهم أي دخل.

المواطنين السعوديين الذين يستحقون مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك فئات معينة تستحق المساعدات المقطوعة وهى كالآتي:-