نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شروط القبول في الدفاع المدني لعام 1442 هجرياً في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر الدفاع المدني السعودي واحد من أكثر الجهات أهمية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ومنذ بداية العمل بالدفاع المدني في عام 1926م- 1346 هجرية، كان هناك إقبال شديد من المواطنين من أجل الحصول على وظائف بالدفاع المدني، حيث يعمل سلاح الدفاع المدني على حماية الدولة من بعض المخاطر المختلفة ويقوم بالعديد من المهام، حيث يساعد في البحث وإنقاذ المواطنين، وكذلك المحافظة على الثروة الوطنية، وغيرها من المهام الأخرى، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح شروط القبول في الدفاع المدني 1442.
الوثائق المطلوبة للتقديم في الدفاع المدني:
يجب على المواطنين الذين تم قبولهم في الحصول على وظيفة في الدفاع المدني 1442، تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من حيث الأوراق الخاصة برخصة القيادة، وتقديم عدد ثماني صور شخصية، مع العلم أن تكون هذه الصور تكون مصورة خلال فترة تقديم الأوراق، وتقديم ثلاثة صور من الشهادات الحاصل عليها الشخص المتقدم، وكذلك ثلاثة صور من شهادة الثانوية العامة، وتقديم بطاقة الهوية الوطنية الأصلية مع صورتين أيضاً للبطاقة لإثبات الشخصية، وتقديم كافة الإثباتات التي تؤكد التدريبات الذي قام بها المتقدم، كما يجب الالتزام بالمواعيد الذي حددتها جهة الدفاع المدني مع الحرص على قص الشعر كما وضح في مكتب الدفاع المدني.
شروط القبول في الدفاع المدني :1442
يجب على المتقدم أن يكون ملتزم بكافة الشروط التي وضحتها جهة الدفاع المدني، وأن يكون لديه معرفة علمية عامة وتكنولوجية خاصة بالدفاع المدني، كما يجب أن يكون سعودي ذو أصول سعودية عن أب وأم سعوديين الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية، كما يجب أن يكون الطول والوزن مناسبين أثناء التقديم للوظيفة، بحيث يزيد الطول عن 170 سم ويتراوح عمر المتقدم ما بين السابعة عشر وحتى الثلاثين من عمره، كما يجب أن لا يكون عامل في أي وظيفة حكومية أخرى.
الاستعلام عن القبول المبدئي في الدفاع المدني:
يتم الاستعلام عن القبول في الدفاع المدني من خلال التواصل مع الموقع التابع للدفاع المدني، من خلال منصة ابشر وبعد ذلك اختيار خانة قبول وتسجيل كافة البيانات المطلوبة من حيث تاريخ الميلاد وهوية الأب والهوية الوطنية وغيرها من البيانات الأخرى، وبعد ذلك الضغط على الجهة التي تود الاستعلام عنها، ثم الضغط على خانة العرض وبالتالي سوف تحصل على المعلومات الكافية التي تود معرفتها.
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