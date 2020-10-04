السديس: وقف العمرة جاء حرصاً على صحة المعتمرين والزائرين.. واليوم نعيش فرحة كبرى بالعودة التدريجية

بلادي – الرياض :أكد رئيس شؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن هناك التزاماً واضحاً من جانب المعتمرين بكافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم، داعيًا الله أن يرفع البلاء والجوائح عن المسلمين والعالم أجمع.

وذكر السديس خلال خطبته بعد صلاة العشاء في الحرم للمعتمرين، أننا نعيش اليوم فرحة كبرى بالعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة، مشيرًا إلى أن مشهد فتح الحرم أمام المعتمرين قادر على إدخال السرور والسعادة على قلوب المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وذكر أن من واجبنا أن نحمد الله على نعمه علينا وعلى توفيقه ولاة الأمر بالموافقة على عودة العمرة تدريجيًا، مؤكدا أن قرار الإغلاق كان حرصا على صحة وسلامة المعتمرين والزائرين.

وهنأ المعتمرين بإعمارهم الحرم المكي بالطواف والسعي والدعاء والصلاة، داعيًا الله أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين.