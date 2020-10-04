جامعة الملك عبدالعزيز تقرر عقد الاختبارات النصفية والنهائية حضورياً

بلادي – الرياض :أعلنت جامعة الملك عبد العزيز، اليوم (الأحد)، أن جميع اختبارات الطلبة المنتظمين ستكون حضورية. وأوضحت أن الاختبارات النصفية والنهائية مشمولة بهذا القرار. وأضافت أنها أصدرت دليلاً يتضمن إجراءات عقد الاختبارات في ظل جائحة كورونا، وعلى الطلاب والطالبات التقيد بها.

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