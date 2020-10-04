نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الحساب استعلم عن فاتورة الكهرباء وكيفية سداد الفاتورة بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برقم الحساب استعلم عن فاتورة الكهرباء قامت السلطات السعودية بالتيسير على المواطنين وذلك بأشكال عدة من بينها إمكانية التعرف والاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المواطن وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب.

فاتورة الكهرباء

طريقة إنشاء حساب جديد على الموقع الخاص بشركة الكهرباء يمكن لأي من المستخدمين الجديد انشاء حساب خاص على الموقع التابع لشركة الكهرباء وذلك عبر تنفيذ مجموعة من الخطوات البسيطة وهي كالتالي:-

الدخول إلى موقع شركة الكهرباء من خلال موقعها الرسمي عبر الرابط النقر على أيقونة تسجيل الدخول من ثم يتم الاختيار ما بين نوعيات الحساب هل حساب شركات أم أفراد اختيار حساب الأفراد، وبيان حالة المواطن من حيث كونه زائرًا أم ينتمى إلى دول مجلس التعاون، ثم إدراج البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بواسطة رقم الحساب

يوفر الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء العديد من الخدمات التي تهم المواطنين السعوديين ومن بين تلك الخدمات يوفر الموقع إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ويكون ذلك فقط بإتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء. إدراج رقم الحساب ثم عقب إتمام الخطوات السابقة يتم الانتظار بعض الوقت حتى يتم ظهور فواتير الكهرباء الحديثة والقديمة.

والجدير بالذكر أن تلك الخدمة ذات نفع وفائدة كبيرة للمواطن كونها عملت على راحته وقامت بتوفير عناء الذهاب إلى الشركة التابع لها إضافةً إلى توفير الوقت.