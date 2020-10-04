نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساما تكشف سبب اختيار فئة الخمسة ريالات لتصنيعها من البوليمر وموعد طرحها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن طرحها عملات جديدة فئة خمسة ريالات من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر لأول مرة في تاريخ المملكة. وأوضحت ساما إنه سيتم تداول العملات الجديدة فئة (خمسة ريالات) في الأسواق اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 1442/2/18 الموافق ميلادياً 2020/10/5، وذلك بجانب فئة الخمسة ريالات المتداولة حالياً، وباقي فئات الإصدار السادس من العملات، والأوراق النقدية الأخري، بناءً علي إنها عملة قانونية ورسمية بالمملكة.

ساما توضح شكل عملة فئة الخمسة ريالات الجديد

أكد الحساب الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في بيان علي تويتر أن المؤسسة قامت بتصنيع الأوراق النقدية الجديدة من مادة البوليمر بنفس تصميم وألوان الفئة النقدية نفسها المتداولة حاليا في الأسواق والمصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف التقنيات الصناعية المستخدمة في تصنيع هذه الفئة بالإضافة إلي المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بها.

وأوضحت المؤسسة أن التصميم الجديد علي وجه العملة يشمل الآتي:

صورة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بن آل سعود.

صورة حقل الشيبة النفطي الموجود في منطقة الربع الخالي.

النافذة الشفافة التي تشمل علي زخارف مستمدة من الشعار الرسمي الخاص برؤية المملكة 2030.

وتضمن ظهر الورقة النقدية لوحة فنية لزهور برية سعودية، ونافذة شفافة أيضاً مستمدة من شعار رؤية السعودية 2030.

وأضافت مؤسسة ساما في بيانها، أنه تمت طباعة الأوراق النقدية الجديدة فئة (5 ريالات) وفقاً للمعايير الحديثة في مجال طباعة العملة من البوليمر التي تتميز بالكثير من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية ذات جودة عالية.

مؤسسة ساما توضح سبب اختيار فئة خمسة ريالات لتصنيعها من البوليمر

أكد الدكتور نايف الشرعان، مدير إدارة العملة في مؤسسة النقد العربي السعودي في حواره مع قناة “العربية” أن اختيار فئة (5 ريالات) لتصنيعها من مادة البوليمر جاء بسبب كونها أكثر الفئات النقدية عُرضة لظروف التداول والمناخ المختلفة.

وأشار الشرعان إلي أن مادة البوليمر تحتوي علي مقاومة وتهيئة أفضل من غيرها لتكون قابلة للأحبار، كما أنها لا تمتص الرطوبة حيث تعرضت تقنية صناعة العملة من البوليمر علي مدار السنوات الماضية للتطوير، وأصبحت تتحمل درجات الحرارة العالية.