الآن أحصل على تمويل عقاري إلى 10ملايين ريال سعودي بكل سهولة

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عمر شويل - جدة مصرف الإنماء وتمويل عقاري تصل قيمته إلى 10 ملايين ريال سعودي يعتبر مصرف الإنماء من أهم وأضخم المصارف المتوفرة بالمملكة العربية السعودية، والذي يعمل جاهداً على توفير كافة الخدمات المصرفية كذلك الاستثمارية أيضاً، مع اللازم بضوابط وأحكام الشريعة الاسلامية، ومن أهم الخدمات المقدمة من قبل المصرف خدمة التمويل العقاري الذي يوفر للمواطنين منحة مصرفية كما سنوضح في هذا التقرير.
تمويل عقاري من مصرف الإنماء
الشروط الواجب توافرها حتى تحصل على تمويل عقاري من مصرف الإنماء:
قد وضع مصرف الإنماء بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لطلب التمويل حتى يستطيع الحصول على تمويل عقاري يصل الى 10ملايين ريالاً سعودياً، وهذه الشروط هي:
- أن يكون المتقدم لطلب التمويل لديه حساب في مصرف إنماء، أو يقوم بفتح حساب جديد،ويقوم بتحويل راتبه الشهري علي هذا الحساب.
- إحضار مستند يثبت أن المتقدم لطلب التمويل يعمل بالجهة التي ذكرها مع إفادة بمفردات المرتب الخاص به، ومدة بقائه في الخدمة قبل سن التقاعد.
- لا يتم منح تمويل عقاري إلا للأشخاص العاملين بِجهات معتمدة رسمية.
أهم مميزات التمويل العقاري بِمصرف إنماء:
- يوفر مصرف إنماء للتعديل التمويل العقاري اللازم لتمويل عقار كامل البناء بشرط أن تنطبق عليه كافة الشروط التي ذكرناها سابقاً.
- يوفر مصرف إنماء أطول فترة سداد حيث قد تصل إلي 30 عاماً، وعدم مطالبة الورثة بسداد الأقساط المتبقية في حالة وفاة المنتفع بالتمويل.
- يترك المصرف كامل الحرية للعميل حتى يختار العقار الأنسب له وتوفير مبلغ التمويل الذي قد يصل إلى 10 ملايين ريالاً سعودياً.
- يطبق المصرف الأحكام والتشريعات الخاصة بالشريعة الإسلامية في كافة التعاملات المصرفية به.
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