نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقات الراجحي الائتمانية .. بطاقة الائتمان Credit Cards من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في السطور التالية كل ما يخص بطاقة الائتمان Credit Cards من بنك الراجحي، حيث يقدم المصرف لعملائه عدد من البطاقات الائتمانية حسب متطلبات العميل، وقد تم تصميمها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لذلك قد تميزت بالمرونة والقبول في مختلف دول العالم، وتختلف الأنواع حسب اختلاف الدولة التي تتعامل مع المصرف فقد تختلف من الأردن إلى السعودية أو غيرهم، ومن أنواع البطاقات بطاقة المرابحة الائتمانية وبطاقة Selective وبطاقة انسان وغيرهم، وإليكم التفاصيل..

بطاقة الائتمان Credit Cards من بنك الراجحي

يقدم المصرف مجموعة من البطاقات أولهم بطاقة المرابحة الائتمانية التي يقدمها وفق عدد من الشروط على أن تتمتع بسقف ائتماني مرتفع يتناسب بشرط أساسي مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم تحديد فترة سداد المبلغ الخاص بالبطاقة حسب قيمة المبلغ الأساسية وتعتمد على نظام المرابحة حيث تقدم تمويل للعميل والذي يتم وضعه في حساب المستخدم لسداد احتياجاته ثم البدء في تلقي الأقساط بصورة شهرية وتصل نسبة الربح إلى 1% شهريًا،

أنواع بطاقة الائتمان ومميزاتها

منها البطاقة الكلاسيكية والذهبية والبلاتينية، وذلك بجانب بطاقة Selective الائتمانية التي تمكن العميل من السحب الفوري من آلاف المصرف الآلية للحصول على الخدمات المتاحة بصورة شرعية و البطاقة المصرفية Bank Card و بطاقة الحساب والبطاقة المدينة Debit Card و بطاقه الصراف الآلي ATM Card، والبطاقة الائتمانية المضمونة، بجانب البطاقة الذكية Smart Card، والبطاقات المدفوعة مسبقًا وامتازت هذه البطاقات بالآتي:

تقدم البطاقة تمويلًا بموجب عقد بيع بالتقسيط حيث يقوم العميل بتحصيل قيمة القسط الشهرية وإيداعها في الحساب الخاص بالبطاقة.

لا يتحمل العميل ضرائب حول سعر السلعة أو الخدمة التي ترد في كشف حساب البطاقة.

يجب إعادة المبلغ الذي تم سحبه أو الشراء به في حساب البطاقة في فترة لا تقل عن 21 يوم من تاريخ الاستخدام.

تمتد فترة صلاحية البطاقة لمدة 3 سنوات من تاريخ الإصدار وتجدد لنفس المدة بعد انتهائها.

البطاقات الائتمانية وطريقة التعامل بسهولة

بطاقات بنك الراجحي الائتمانية

كما يقدم بنك الراجحي بطاقة إنسان منخفضة الرصيد والتي تتيح للمستخدم أيضًا إمكانية السحب النقدي من آلات الصرف أو الدفع الإلكتروني بشرط فتح حساب جاري في البنك، وتتميز البطاقة بأن مدة الصلاحية تستمر لـ 3 سنوات تبدأ من تاريخ الإصدار، ويمكن استخدامها في عمليات السحب النقدي على أن لا يزيد مبلغ السحب عن 30% من قيمة الحد الائتماني للبطاقة، أو شراء السلع والخدمات المختلفة من خلال نقاط بيع أو المواقع الإلكترونية المختلفة، ويقدم المصرف ايضًا ضمن بطاقته الائتمانية بطاقة منخفضة الرصيد بطاقة الراجحي الائتمانية وبطاقة سفر بلس منخفضة الرصيد.

أنواع بطاقات فيزا الراجحي

بطاقة فيزا البلاتينية الجديدة

بطاقة إنسان الائتمانية

بطاقة فيزا الكلاسيكية الجديدة

بطاقة فيزا تسوق

بطاقة الفرسان من مصرف الراجحي

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