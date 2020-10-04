نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة التقاعد : حالات إيقاف المعاش التقاعدي وصرف منحة الزواج في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهت قبل أيام المؤسسة العامة للتقاعد من صرف رواتب ومعاشات المتقاعدين عن شهر سبتمبر، حيث تم إيداع المبالغ حسابات المستفيدين، بجانب توفير الصرف الآلي من الماكينات، في الوقت الذي أوضحت المؤسسة عددًا من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من أصحاب المعاشات، من خلال الرد على الأسئلة عبر صفحتها على موقع تويتر، أو عبر توضيحها في الموقع الإلكتروني الرسمي، والتي كان من أبرزها، حالات وقف المعاش التقاعدي، فضلاً عن ضوابط وكيفية صرف منحة الزواج الخاص بالفتيات المشمولين بالمعاش، تزامنًا مع المناشدة بضرورة تحديث البيانات الشخصية إلكترونيًا.

حالات إيقاف المعاش التقاعدي

مما لا شك فيه أن المعاش التقاعدي يتم صرفه عبر المؤسسة العامة للتقاعد، بالنسبة للموظفين والموظفات حال بلوغهم سن التقاعد وهو الستين عامًا، إلا أنه يوجد عدد من الحالات التي يتم على إثرها وقف صرف هذا المعاش، وهي:

زوال أو انتهاء العجز الصحي للمستفيدين.

الوفاة ولا يوجد من يصرف في الوصاية.

تجاوز الأبناء الذكور الثابت دراستهم سن الـ26 عامًا.

زواج إحدى المستفيدات المستحقات للمعاش.

التحاق أحد المستفيدين بالوظائف الحكومية.

صرف منحة الزواج

جدير بالذكر أن مؤسسة التقاعد السعودية مثلها مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كانت قد أقرت صرف منحة زواج للفتيات المستحقات لصرف المعاش التقاعدي، بقيمة تُعادل نصيبها الشهري 18 مرة، لافتة خلال توضيح هام عبر موقعها على تويتر، إلى أن تلك المنحة تُصرف للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى بعد تسجيل الزواج حكوميًا ورسميًا، يلي ذلك وفق استحقاقها في قيمة المعاش.