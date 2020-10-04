نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري والميلادي لعام ١٤٤٢ه‍ شهر صفر- ٢٠٢٠م شهر أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف حساب المواطن ، هو مخصص للمواطن السعودي محدودي ومعدومي الدخل يتم وفق آليات وضعتها الدولة لتحديد المستحقين من حساب المواطن و,يوم محدد من كل شهر،حتى تكون راتبًا شهريا لهم وعونًا على تحسين مستوى المعيشة، فهي كفل لمعيشة كثير من الأسر.وإعانة لهم لتخفيف العبء عنهم.

كيف يجب التأكد من أحقيتك في صرف حساب المواطن الشهرية

هي مخصصة لأربعة من الشرائح هي:

-الشريحة الأولى: مخصصة لمن رواتبهم لاتزيد عن ٨٦٩٩ ريال سعودي.

-الشريحة الثانية: لمن رواتبهم من٨٩٠٠ إلى ١١٩٩٩ ريال سعودي٠

-الشريحة الثالثة: لمن رواتبهم تبدأ من١٢٠٠٠ إلى ١٥٢٩٢ ريال سعودي٠

-الشريحة الرابعة: لمن تبدأ رواتبهم من ١٥٣٠٠ إلى ٢٠١٥٩ ريال سعودي ومن راتبه أعلى لا يستحقون الانضمام لصرف حساب المواطن.

يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر عربي، ولكي تتأكد من أحقيتك في صرف حساب المواطن فكل ماعليك هو أتخاذ الأجراءات الرسمية وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن وتسجيل رقم هويتك وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال وسيظهر لك كافة بيانات الاستحقاق لصرف حساب المواطن الخاصة بك.

مواعيد صرف حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن الشهرية لسنة ١٤٤٢ ه‍ و٢٠٢٠ م لشهر أكتوبر هي عادة تكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد يقدم يوم أو يؤخر وذلك أن كان يصادف إجازة رسمية مثل هذا الشهر سيكون اليوم العاشر من الشهر الميلادي يوافق السبت وهو إجازة رسمية لذا فقد تقرر صرف حساب المواطن في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الموافق يوم الخامس والعشرين من شهر صفر.