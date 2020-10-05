نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاك بورد جامعة الملك خالد black board تسجيل دخول عمادة التعليم الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلاك بورد جامعة الملك خالد يمكنكم الدخول عليه الآن، حيث إن هذا المقال الذي هو بعنوان طريقة دخول بلاك بورد جامعة الملك خالد من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب، ويعد البلاك بورد من ضمن الأساليب المهمة لتعليم الطلاب على النظام الحديث في النظام، ونحن نرى العديد من الطرف والأدوات التي من الممكن أن تقوم بمساعدة الطلاب على التعليم عن بعد، وفيما يلي سنقوم بالحديث عن طريقة الدخول للبلاك بورد جامعة الملك خالد بشيء من التفصيل.

بلاك بورد جامعة الملك خالد

إن بلاك بورد جامعة الملك خالد نظام إدارة التعليم عن بعد المقدم لكافة المستفيدين من خدمات عمادة القبول والتسجيل في هذه الجامعة، إذ يمنح العديد من الخدمات للطلاب بواسطة خدمات القبول الإلكتروني، وهو ما أتاح خدمات الجداول الدراسية، ومواعيد وجداول الامتحانات الفصلية والنهائية لكافة الطلاب، كذلك أتاح إمكانية الدراسة الالكترونية عن طريق بلاك بورد جامعة الملك خالد ولقد بدأت الدراسة من خلال البلاك بورد بعدما قررت وزارة التعليم بالجامعات في المملكة العربية السعودية التعليم الالكتروني في ذلك الفصل الدراسي، وتم تحديث نظام إدارة التعلم ليتلائم مع كافة الطلاب وكافة الفئات، كذلك وفرت المنصة خدمة المنتديات الطلابية التي عن طريقها يتيح للطالب أن ينضم إليها ويقوم بالمناقشة مع زملائه، وهذا للاستفادة من الخبرة العملية التعليمية، وتلك المنصة توفر أيضًا للأساتذة إتاحة إسناد كافة المهام التعليمية للطلبة واستكمال الالتزامات بها، كذلك يقوم بتوفير خدمات مختلفة للحصول على الطلبات للطلبة.

يتيح لكافة الطلاب حل واجباتهم المنزلية عن طريق Blackboard Learning Management نظام البلاك بورد جامعة الملك خالد كذلك تستطيعوا تحديد آلية حل الواجب المنزلي عن طريق بلاك بورد، وهذا باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع مجلس إدارة جامعة الملك خالد.

القيام بتسجيل الدخول لهذا النظام من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المتعلقة بالطالب.

الضغط فوق صفحة “تعيين”.

إرفاق كافة الملفات المطلوبة من جهاز الكمبيوتر المتعلق بالطالب.

اختيار كلمة “تسليم”.

جامعة الملك خالد البلاك بورد

البلاك بورد جامعة الملك خالد هو عبارة عن نظام لإدارة التعلم عن بعد يتيح للطلاب خدمات القبول والتسجيل بالجامعة، لأنها تقوم بتقديم عدد هائل من الخدمات للطلاب عن طريق خدمات القبول الإلكتروني، والتي تتيح خدمات الترتيب الأكاديمي التعليمي للطلاب من جانب الجدول الدراسي ومواعيد المحاضرات، تم تحسين نظام التعليم الملائم ليتناسب مع كافة الطلاب، عن طريق بلاك بورد جامعة الملك خالد تم إتاحة منتديات للطلاب، والتي يتمكن الطلاب عن طريقها المشاركة والمناقشة مع الأصدقاء وتبادل مهاراتهم مع بعضهم، حيث يوفر البلاك بورد للمدرس تكليف الطلاب بكافة المهام التعليمية، ويعمل بلاك بورد جامعة الملك خالد على خدمات كثيرة لجعل التعليم سلس على الطلاب.

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جامعة الملك خالد البلاك بورد حل الواجبات

يمكن لكافة الطلاب حل الواجب الخاص بهم عن طريق نظام إدارة الدراسة بلاك بورد جامعة الملك خالد يتيح لكم التعرف على آلية حل الواجب عن طريق المنصة، ويحدث ذلك تبعًا للخطوات الآتية: