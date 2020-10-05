نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بدون تحويل الراتب بهامش ربح 0% للمواطن والوفد من الأهلي التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي التجاري من أفضل البنوك بالمملكة العربية السعودية، ويتنافس مع البنوك الأخرى في تقديم أفضل وأحسن العروض والخدمات التمويلية، لذلك يقدم البنك الأهلي التجاري التمويل الشخصي قصير الأجل بمدة 12 شهر، وذلك حتي يساعد العملاء من تلبية بعض احتياجاتهم شراء السيارة أو تسديد دين وغيرها، ويمكن للعملاء المقيمين بالمملكة العربية السعودية التقديم على طلب التمويل الشخصي قصير الأجل، ومن خلال موقعنا سنوضح لكم أهم مزايا التمويل وشروط التقديم وكيفية التقديم على التمويل الشخصي قصير الأجل.

صفات التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري

يتطابق التمويل من البنك الأهلي التجاري مع قوانين وأحكام الشريعة الإسلامية.

الحد الأقل للتمويل الشخصي هو 5،000 ريال سعودي.

عند طلبك للتمويل الشخصي قصير الأجل لمدة 6 أشهر أو أقل يحسب هامش الربح 0٪.

عند طلبك للتمويل الشخصي قصير الأجل لمدة اكثر من 6 أشهر إلى 12 شهر يحسب بهامش ربح منخفض وبسيط.

يتيح البنك الأهلي التجاري الفرصة للتقديم على طلب التمويل الشخصي قصير الأجل للعملاء السعوديين أو غير السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

يعفى البنك العميل من تسديد المديونية في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله.

شروط التقديم على طلب التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري

يشترط أن يكون عمر العميل لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام بالنسبة للعملاء السعوديين.

يشترط أن يكون عمر العميل لا يقل عن 22 عام ولا يزيد عن 60 عام بالنسبة للعملاء المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للعميل السعودي لا يقل عن 3،000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للعميل الغير سعودي لا يقل عن 4،000 ريال سعودي.

يشترط أن بكون العميل موظفاً سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي أو الشركات الكبرى المعتمدة لدي البنك الأهلي التجاري.

يشترط أن يكون العميل السعودي على رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص أو الشركات الكبرى بالمملكة.

يشترط أن يكون العميل الغير سعودي على رأس العمل بمدة لا تقل عن 12 شهر سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص أو الشركات الكبرى.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي قصير الأجل

الدخول لطلب قرض قصير الأجل بهامش ربح 0% يتم طلبه بالدخول علي رابط تقدم بالطلب، ويتم تسجيل البيانات الخاصة بكل عميل علي حده.