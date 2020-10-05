نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن وصدور نتائج الأهلية للدفعة 35 لشهر أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد اليوم إقبال من قبل المستفيدين من برنامج حساب المواطن إعلان يشير فيه إلى صدور نتائج الأهلية الدفعة 35 شهر أكتوبر من هذا العام 2020، حيث يمكن للشخص أن يتحقق من الأهلية عبر الدخول على الصفحة الرسمية للبرنامج، وقد أشار برنامج حساب المواطن أن يمكن للشخص المستحق والمستفيد من البرنامج تقديم التظلم على نتيجة “غير مؤهل” تقديم اعتراض خلال ثلاثة أشهر من ظهور النتيجة مع إرفاق كافة البيانات، وكان برنامج حساب المواطن قد أودع في وقت سابق 1.9 مليار ريال مخصص دعم الـ 34 لشهر سبتمبر للمستفيدين المستوفية لمعايير الاستحقاق في الدفعة 34، حيث استفاد منها 10.7 مليون مستفيد وتابع وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.5 مليون ريال سعودي ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 80.5 مليار ريال سعودي منها 556 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

تفاصيل الدفعة 34 شهر سبتمبر:

ووفقاً تقارير الإدارة في برنامج حساب المواطن وصل عدد المستفيدين إلى 78% من الذين تحصلوا على الدعم في الدفعة الأخيرة 34 شهر سبتمبر، ومن الجدير بالذكر أن متوسط دعم الأسرة الواحدة 1042 ريال سعودي فقد بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد وتابع، وقد وصل عدد المستقلين المستوفية لمعايير الاستحقاق أكثر من 132 ألف مستفيد مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين، وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهم 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 34% وشكل الذكور المستقلين 66%، موضحاً أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

شروط الأهلية للحصول على الدعم :

أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج او الزوجة غير السعودية أن يكون الشخص المستفيد مقيم في المملكة العربية السعودية بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرا الماضية يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة أن يكون من الفئات المستحقة ويكون معايير الاستحقاق علي إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما . أن يكون من حاملي بطاقات التنقل

موعد صرف الدفعة 35 شهر أكتوبر:

اقترب موعد الصرف الدفعة 35 شهر أكتوبر حيث يفصلنا عن الإيداع 5 أيام فقط، ويتم الإيداع البنكي في الحسابات البنكية من قبل إدارة البرنامج، ومن المعلوم أن الصرف يتم وفقاً للموعد المحدد في 10 من كل شهر ميلادي ولا يمكن تغيير هذا اليوم إلا في حالة وافق موعد الصرف أجازة رسمية، وعلماً بأن موعد الصرف شهر أكتوبر في 10 الموافق يوم السبت، يتم الصرف في يوم الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر.