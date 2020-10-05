نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون كفيل تمويل سريع مرن وهامش ربح تنافسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون كفيل تلجأ إليه العديد من البنوك في المملكة العربية السعودية للتسهيل على المواطنين، وكذلك بعض المؤسسات التي تقدم التمويل الشخصي السريع مثل منصة سلفة الإلكترونية التي أتاحت فرصة الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة في 15 دقيقة فقط، وأتاحت فرصة الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وليست منصة سلفة فقط، بل إن مصرف الراجحي إلى جانب تقديمه بنك الراجحي قروض شخصية وفر أيضًا التمويل الشخصي بدون الكفيل، وسوف نتطلع على مميزات التمويل بدون كفيل من المؤسسات والبنوك السعودية.

قرض شخصي بدون كفيل من منصة سلفة

سنبدأ الحديث بتمويل سلفة، حيث أنه أصبح في الفترة الأخيرة أحد حلول التمويل المميزة للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على تمويل بسرعة، فيمكن عقب التقديم في التمويل والتأكد من الأهلية، وضع التمويل في حسابك عقب مرور 15 دقيقة فقط، وستحصل حينها على تمويل بالمميزات التالية:

تمويل شخصي سريع يصل إلى 5000 ريال سعودي.

يمكن التقديم على التمويل من خلال نموذج الطلب الذي وفرته منصة سلفة.

تمويل فوري سريع بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

شروط الحصول على تمويل منصة سلفة السريع

لا بد أن يكون راتبك لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

ألا تقل فترة عملك عن 6 أشهر.

ألا يقل عمرك عن 18 سنة.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية.

قروض شخصية بنك الراجحي

ويقدم لك أيضًا بنك الراجحي تمويل شخصي بدون الكفيل، ولكن ينبغي أن يكون معك خطاب بتحويل الراتب من جهة العمل التي تعملها بها في المملكة العربية السعودية، وبعائد تنافسي متميز، ويمكن سداد قيمة القرض الشخصي من بنك الراجحي لمدة لا تقل عن 60 شهر، وتقديم صورة من الهوية الوطنية رسميًا إلى مصرف الراجحي أثناء إنهاء الإجراءات الرسمية للحصول على التمويل.

وهكذا تحصل على قرض شخصي بدون كفيل في حالة توافر الأهلية والشروط التي حددتها البنوك السعودية ومنصات ومؤسسات التمويل الشخصي السريع لتحصل بعدها على القروض التي تسد احتياجاتك، وتفي بشراء الأغراض التي أنت بحاجة إليها، وذلك إن كنت مواطن سعودي الجنسية.