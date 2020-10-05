نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون تحويل راتب عائد تنافسي وتمويل يصل إلى 300 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون تحويل راتب هو أحد الحلول المصرفية التي تقدمها بعض البنوك في المملكة العربية السعودية، فهناك عدد كبير من المواطنين قد يكونوا بحاجة إلى الحصول على التمويل الشخصي المرن، ولكن ما يوقفهم عن التقديم هو رغبتهم في الحصول على التمويل بدون أن يتم تحويل الراتب وكذلك الحصول على قرض شخصي بدون كفيل ، وعلى الرغم من توافر بنك الراجحي قروض شخصية وتمويل شخصي مرن من عدد من البنوك إلا أن البعض يلجأ إلى الحصول على قروض شخصية بدون تحويل راتب كالتي يوفرها لكم بنك الرياض السعودي.

قرض شخصي بدون تحويل راتب

يعطيك بنك الرياض السعودي قرض شخصي بدون تحويل الراتب، ويتوافق هذا التمويل مع الشريعة الإسلامية والأحكام الإسلامية، ويمكن الحصول عليه والاستفادة مما يلي من مميزات:

ستقوم بالحصول على التمويل بفترة سداد تصل إلى الستين شهر.

تمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل سهلة وبسيطة.

يوفر بنك الرياض خيارات سداد مرنة، وهامش ربح تنافسي للغاية.

تقديم طلب للتمويل الشخصي بدون تحويل الراتب

وإن كنت تريد البدء في إجراءات الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض فعليك اتباع الخطوات التالية:

ستقوم بالدخول إلى نموذج طلب التمويل الشخصي من بنك الرياض.

ستقوم بإدخال البيانات والتي تتمثل في رقم البطاقة والجنسية والاسم والعائلة.

ثم تاريخ الميلاد ورقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك.

قم بإدخال قيمة الراتب الشهري والالتزامات الشهرية ونوع الراتب.

يرجى إدخال اسم المدينة والمنطقة التي تعيش فيها بالتفصيل.

قم باختيار فترة التمويل، وقطاع العمل وفي النهاية قم بإدخال رمز التأكيد.

كيفية الحصول على تمويل شخصي بنك الرياض

وبعد التقديم على قرض شخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض عبر الإنترنت من خلال نموذج الطلب، ستقوم بالتوجه إلى أحد فروع بنك الرياض من أجل تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، ولا بد أن تكون سارية المدة، وشهادة تعريف موجهة من المؤسسة التي تعمل بها، تفيد بقيمة الراتب الذي تحصل عليه، ويمكن التعرف على معلومات أكثر عن التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال الاتصال على رقم الهاتف المجاني الموحد: 8001242020.