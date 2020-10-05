نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي قروض شخصية بتسهيلات في السداد لمدة خمس سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي قروض شخصية يجعلك تقوم بسداد دينك أو شراء مستلزماتك الأساسية واحتياجات أسرتك أيضًا، فقد استطاع بنك الراجحي أن يوفر التمويل الشخصي المرن وأيضًا قرض شخصي بدون تحويل راتب ويمكن الحصول عليه من خلال التقديم عبر الإنترنت من خلال موقع مصرف الراجحي الإلكتروني وسوف نتعرف أيضًا اليوم على طريقة استعلام قرض الراجحي برقم الهوية بالتفصيل، وتفاصيل قرض شخصي بدون كفيل .

بنك الراجحي قروض شخصية

برنامج التمويل الشخصي من بنك الراجحي هو من أهم أنواع تمويلات البنوك في المملكة العربية السعودية، فهو يساهم في تغطية كافة الاحتياجات المالية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، كما أن التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية وكافة أحكامها بحسب تصريحات هيئة الفتاوى السعودية، ويتميز التمويل الشخصي من الراجحي بالتالي:

تمويل يصل إلى 60 شهر فترة سداد.

تمويل متاح للسعوديين والوافدين أيضًا في المملكة.

عند الحصول على التمويل سيحميك من الخسارة في حالة التجارة في السلع.

معايير الأهلية للحصول على التمويل الشخصي من الراجحي

ينبغي ألا يزيد العمر عن 65 عند انتهاء فترة سداد التمويل من الراجحي.

ينبغي أن تكون تابعًا لأحد الجهات والمؤسسات المعتمدة لدى مصرف الراجحي.

لا بد أن يكون دخل المقترض لا يقل عن عشرة آلاف ريال سعودي.

يتم تحويل الراتب إلى البنك بخطاب موجهة من جهة العمل إلى البنك رسميًا.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شخصي الراجحي

قم بتقديم بطاقة الهوية أو الإقامة، وينبغي أن تكون سارية.

خطاب تحويل راتب موجهة من مؤسسة العمل.

تقديم نموذج طلب التمويل الشخصي من الراجحي إلكترونيًا.

تمويل الراجحي الجديد بضمان العقار

ويوفر لك بنك الراجحي أيضًا فرصة الحصول على التمويل بضمان العقار، ولكن التمويل متاح فقط للمواطن السعودي، ويشترط للحصول على التمويل أن يكون الراتب لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي، لمن يعمل في القطاع الحكومي، بينما راتب الموظف في القطاع الخاص لا ينبغي أن يقل عن 7500 ريال سعودي.

وفي حالة الرغبة في طلب بنك الراجحي قروض شخصية يمكن زيارة أحد فروع مصرف الراجحي، أو تقديم نموذج القرض عبر موقع مصرف الراجحي، كما يمكن الاتصال على رقم: 8001241222 لطلب القروض.