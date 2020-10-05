نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على مخصص معاش الضمان الاجتماعي وما هي قيمة معاش الضمان ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية متطلبات و شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك كشفت عن القيمة السنوية لمعاش الضمان الاجتماعي، وذلك علي الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة بعد تلقيها عدد من الاستفسارات من جانب المواطنين حول أحقيتهم في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي من عدمه، بالاضافة إلى تساؤلات أخرى حول مقدار معاش الضمان وهل هي قيمة ثابتة أم متغيرة، حسب تغير الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته.

متطلبات و شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

يتم دراسة الحالة بالنسبة لمستحقي المعاش الضماني من خلال زيارات ميدانية من لجان تابعة للوزارة، حيث يُقدم معاش الضمان الاجتماعي للأسر غير المعولة والتي فقدت عائلها إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو السجن أو الهجر أو التعليق أو غير ذلك، ولا يوجد لها مصدر دخل كافٍ للعيش.

شروط الحصول على المعاش الضماني

للحصول على المعاش الضماني ينبغي استيفاء الشروط التالية:

يجب على المستفيد أن يكون من المقيمين في نطاق المكتب الضماني الذي يتعامل معه، وأن يقوم بتجهيز إفادة طبية من مستشفى على أن تكون سارية الصلاحية، ولا يزيد تاريخ استخراجها عن ثلاثة أشهر، مع تجهيز بطاقة الهوية الوطنية لمن تجاوز ت أعمارهم 18 عام.

الذي يتعامل معه، وأن يقوم بتجهيز إفادة طبية من مستشفى على أن تكون سارية الصلاحية، ولا يزيد تاريخ استخراجها عن ثلاثة أشهر، مع تجهيز بطاقة الهوية الوطنية لمن تجاوز ت أعمارهم 18 عام. من شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي أن يكون المستفيد من السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة، ويتم استثناء ثلاث فئات من شرط الجنسية، وتتضمن تلك الفئات المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

أن يكون المستفيد من السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة، ويتم استثناء ثلاث فئات من شرط الجنسية، وتتضمن تلك الفئات المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لمن تجاوز سنه 18 عام من الذكور إذا كان يواصل تعليمه ولم يلتحق بعمل، وذلك حتى بلوغه سن 26 عام أو تخرجه أيهما أقرب، وبالنسبة للإناث يتم صرف معاش الضمان حتى زواجهن أو توظيفهن وفق ضوابط تحددها لائحة وزارة الموارد البشرية.

لمن تجاوز سنه 18 عام من الذكور إذا كان يواصل تعليمه ولم يلتحق بعمل، وذلك حتى بلوغه سن 26 عام أو تخرجه أيهما أقرب، وبالنسبة للإناث يتم صرف معاش الضمان حتى زواجهن أو توظيفهن وفق ضوابط تحددها لائحة وزارة الموارد البشرية. شرط أساسي من شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، هو ألا يكون المستفيد الذي لا يعول أسرة مقيما بصفة دائمة في أي من المراكز الإيوائية أو العلاجية الحكومية أو الخيرية التي تدعمها حكومة المملكة.

قيمة مخصص المعاش الضماني

تم تحديد القيمة السنوية لمعاش الضمان الاجتماعي بما يقدر بمبلغ تسعة آلاف وأربعمائة ريال سعودي للمستفيد الأول، وتزيد تلك القيمة بمقدار ثلاثة آلاف ومائة ريال سعودي لكل فرد إضافي، بشرط ألا تتجاوز قيمة ما تتقاضاه الأسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ واحد وثلاثين ألفًا ومائة ريال سعودي، وهناك فرصة لزيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الموارد البشرية إذا استدعت الحالة ذلك.

وعلى جانب آخر أكدت وزارة الموارد البشرية ضرورة إفصاح المستفيد وإبلاغ المكتب الضماني المختص في حالة حدوث أي تغيير على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته بما يترتب عليه تعديل استحقاق معاش الضمان الاجتماعي أو إلغاؤه.

وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات الاستعلامية والحكومية عبر البوابة الإلكترونية، ومنها خدمة بياناتي الوظيفية، والاستعلام عن آلية احتساب البدلات بمختلف أنواعها، وخدمة التقديم على الوظائف المساندة ساعد، خدمة التسجيل في منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني، وخدمة رفع التظلمات والشكاوى عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.