نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتقاعد طلب عدول عن ضم خدمة وفق تبادل المنافع في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت المؤسسة العامة للتقاعد جدول مواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتي نهاية عام 2020، بعد عمل بعض التعديلات عليه فيما يخص مواعيد صرف المعاش، حيث قامت بصرف معاش شهر يوليو، حتي يتمكن المواطنون من صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.

فمن المفترض صرف المعاش للمتقاعدين في هذه الأيام المحددة في اليوم الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين من كل شهر ميلادي، ولكن تم تقديم ميعاد الصرف خلال هذا الشهر.

طلب عدول عن ضم خدمة وفق نظام تبادل المنافع

تتيح التقاعد للمستفيدين من المواطنين والمواطنات خدمة طلب عدول غن ضم خدمة وفق نظام تبادل المنافع، وذلك لمن يرغب في التقديم على طلب عدول عن ضم خدمة، قد قام المستفيد بضمها فيما سبق، وتكون هذه الخدمة تابعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وتم الموافقة علي طلب ضمها فيما سبق من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

موعد صرف رواتب المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر 2020

تقوم المؤسسة العامة بصرف رواتب المعاشات التقاعدية للأشخاص المتقاعدين، كما هو معروف في اليوم الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وفيما يخص رواتب المتقاعدين لشهر محرم 1442، و سبتمبر 2020 سوف يتم صرفه وفقا لجدول صرف المعاشات يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2020.

المؤسسة العامة للتقاعد توضح خطوات التأكد من إيداع معاشك

يمكن للأشخاص المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، اتباع الخطوات التالية للتأكد من إيداع معاشات شهر سبتمبر، من خلال وسائل التواصل التالية:

يمكن للمستفيد التأكد من حسابه لدي البنك.

يمكن الاتصال على مركز الاتصال من خلال الأرقام الموضحة.

يمكن للمستفيد الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد.

استخدام خدمة المحادثة الفورية مع المؤسسة العامة للتقاعد كما هو موضح.

المؤسسة العامة للتقاعد تحث العملاء على ضرورة تحديث البيانات الشخصية بالخطوات

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه من الضروري لعملاء المؤسسة القيام بعملية تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم، حيث يعمل من خلال القيام بتحديث بيانات التواصل يمكن للعملاء، الإطلاع الدائم على سير المعاملات والخدمات الخاصة به، وذلك من خلال اتباع الخطوات المذكورة من خلال المؤسسة.

خطوات تحديث بيانات تواصل عملاء المؤسسة العامة للتقاعد

يعمل تحديث بيانات العميل على تمكينه من الإطلاع على سير المعاملات والخدمات الخاصة به، وفيما يلي عرض لخطوات تحديث البيانات:

أولا يقوم العميل بتسجيل الدخول عبر المؤسسة العامة للتقاعد.

ثانيا يقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

ثالثا يقوم بالضغط على اسم المستخدم، في أعلى الشاشة، وسوف يظهر لك قائمة منسدلة.

رابعا ومنها يقوم العميل بالضغط على (تحديث بياناتي).

جدول مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2020

ننشر لكم فيما يلي جدول مواعيد صرف المعاشات خلال عام 2020، حيث يحتوي على اسم الشهر وفي مقابله تاريخ صرف المعاش خلال الشهر المحدد، ويأتي التقديم في ميعاد صرف معاشات لشهر مايو الجاري، حرصًا من المؤسسة علي مراعاة احتياجات المتقاعدين وأسرهم ودعمهم، قبل عيد الفطر المبارك حيث تتزامن إجازة عيد الفطر المبارك مع موعد صرف المعاشات، في ظل الفترة العصيبة التي تمر بها جميع بلاد العالم، في مواجهة أزمة كورونا كوفيد 19، لذلك قامت بتقديم موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر مايو الجاري يوم 18 مايو 2020م، كما هو موضح.

خدمة طلب العدول عن ضم حكومي

تتيح المؤسسة هذه الخدمة من أجل أن يتمكن المتقاعد من تقديم طلب العدول عن ضم حكومي الكترونيا، وسبق الموافقة علي ضمها، وذكرت الشروط الواجب توافرها، وهي:

أن يكون الشخص المتقاعد لديه معاملة واحدة على الأقل في المؤسسة العامة للتقاعد، من أجل ضم مدد حكومية سابقة قد تم قبولها قبل أن ينهى الشخص مدة علاقته بالعمل.

خطوات حجز موعد مسبق لزيارة أحد فروع المؤسسة العامة للتقاعد

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة إمكانية حجز موعد مسبق لزيارة أحد فروع المؤسسة العامة أو المكاتب التابعة لها، قبل الذهاب إليها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

القيام بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

القيام باختيار خدمة حجز موعد.

يقوم العميل بإدخال بيانات الموعد.

يقوم العميل بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة يقوم العميل بالنقر على زر “تقديم”.

الفئة المستفيدة من هذه الخدمة (خدمة حجز موعد)، هما الشخص المتقاعد، والشخص المستفيد، والشخص القائم بالصرف، والمشترك، والزائر، هذه الخدمة خدمة تعد خدمة فورية تقدمها المؤسسة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، ولا تستغرق مدة زمنية لإنجاز الخدمة، ولا يوجد لها أي متطلبات، فقط يتم اتباع الخطوات السابقة، ويتم حجز موعد للعميل.

كيفية التعريف بقيمة المعاش إلكترونيا من المؤسسة العامة للتقاعد

توضح المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين من معاش التقاعد خدمة التعريف بقيمة المعاش الإلكترونية، حيث تتيح هذه الخدمة التحقق من خطاب التعريف بالمعاش، والذي يصدر من الخدمات الإلكترونية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، وذلك من خلال عرض صورة طبق الأصل من التعريف من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

القيام بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

تظهر قائمة يقوم المستفيد باختيار التحقق من التعريف بالمعاش.

القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك يتم الضغط على معاينة.

مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس 2020

تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بصرف المعاشات التقاعدية لأصحاب المعاشات في نهاية كل شهر ميلادي، وإيداع المعاش المستحق في الحسابات البنكية في اليوم الرابع والعشرين، أو الخامس والعشرين، أو السادس والعشرين، ووفق مواعيد الصرف الموضحة خلال العام الجاري 2020، سوف يتم صرف المعاشات يوم 25 أغسطس 2020، كما أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد كيفية التأكد من استلام المعاشات التقاعدية.

خطوات تقديم طلب تظلم إلكترونيا

تتيح المؤسسة هذه الخدمة للعملاء الذين يرغبوا في تقديم طلب تظلم على القرارات الصادرة فيما يخص نظامي التقاعد المدني والعسكري من خلال تسجيل الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد، واتباع ما يلي:

تسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة التظلم.

القيام بالاطلاع على التعليمات المذكورة.

النقر على تقديم طلب تظلم.

القيام بالإجابة على الأسئلة من أجل التحقق من مطابقة الشروط والأحكام.

ثم الضغط على زر المتابعة.

القيام بإضافة المحتوى ومتابعة الطلب.

القيام بإدخال رقم الهاتف من أجل التحقق من مقدم الطلب عبر إرسال رسالة نصية.

مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لشهر يوليو 2020

يتم صرف رواتب المعاشات التقاعدية للموظفين نهاية كل شهر ميلادي خلال الفترة المحدودة يوم 24 أو 25 أو 26 من كل شهر، وسوف يتم صرف الرواتب للمتقاعدين في اليوم السادس والعشرين من شهر يوليو 2020، والذي يوافق يوم الأحد المقبل، وفقا لذلك سوف يتم إيداع الرواتب في الحسابات البنكية لأصحاب المعاشات يوم 26 يوليو، وفقا لما يلي:

مؤسسة التقاعد تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2020/شوال 1441

تتزايد عمليات البحث عن موعد صرف المعاشات التقاعدية مع اقتراب نهاية الشهر الميلادي، حيث يتم صرف المعاش التقاعدي للمواطنين المستفيدين والمستحقين في آخر الشهر الميلادي بتاريخ يوم 25 من كل شهر ميلادي، وبناءا عليه سوف يتم صرف المعاش وإيداعه في الحسابات البنكية الخاصة بأصحاب المعاشات، يوم الخميس القادم الموافق 25 يونيو 2020.

شروط استحقاق المعاش التقاعدي

أن يكون المواطن قد بلغ عمره أل 60 عام.

المواطن الذي فقد عمله لعجزه عن العمل، والمتوفي.

المواطن الذي قضي في العمل أكثر من 25 عام.

المواطن الذي انتهت خدمته في العمل بسبب إلغاء الوظيفة.

المواطن الذي تم فصله من العمل لسبب غير تأديبي، أي من خلال قرار تم إصداره من خلال مجلس الوزراء، أو بأمر سام، فيستحق الحصول علي معاش، متي بلغت مدة خدمته في التقاعد 15 عام.

المواطن المحال للتقاعد برغبته وبناء على طلبه، على أن يكون قضي فترة خدمة في العمل لا تقل عن 20 عام، بالإضافة إلي ضرورة الحصول على موافقة من صاحب العمل.

خطوات تغيير حالة المستفيد من المؤسسة العامة للتقاعد

توضح المؤسسة العامة للتقاعد طريقة تغيير حالة المستفيد بالخطوات، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد، وفق الخطوات التالية:

القيام بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول للأفراد.

القيام بكتابة رقم الهوية الوطنية.

كتابة كلمة المرور للدخول.

الضغط على أيقونة الدخول.

سوف تظهر لك قائمة على يمين الشاشة، من خلالها تقوم باختيار الطلبات، ومنها سوف تتمكن من آلية تغيير حالة المستفيد.

حالات إيقاف المعاش التقاعدي

يتم إيقاف المعاش التقاعدي في الحالات التالية:

في حالة شغل احدي المراتب في ميزانية الدولة العامة.

وفي حالة استحقاق معاش تقاعدي أكبر.

ويتم الحرمان من المعاش التقاعدي في الحالات التالية:

في حالة الحصول على جنسية أخري غير الجنسية السعودية، باستثناء الزوجة غير السعودية، والزوجة من غير الجنسية السعودية وتحمل جنسية أخري وقد توفي عنها زوجها.

وقد نشرت المؤسسة العامة للتقاعد كافة الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وحالات إيقاف المعاش التقاعدي، ووضحت حالات الحرمان من المعاش التقاعدي من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد، ومن خلال الصفحة الرسمية لها عبر تويتر.