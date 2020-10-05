أخبار عاجلة
الرعاية الصحية: إجراء قسطرة مخية لـ مسنة بمنظومة التأمين الصحي بـ 300 جنيه -
الكاتب الصحفي مؤنس زهيري مشيدا بـ أبو العينين: من يساعد مواطنا بسيطا يستطيع أن يساعد وينهض بوطن كبير -
الشوربجى يهنىء سعيد عبده لتجديد الثقة فى انتخابه رئيسا لاتحاد الناشرين المصريين -
النقابة تخاطب رئيس الوزراء لسد عجز الأطباء البيطريين وتتواصل مع هيئة سلامة الغذاء -
الصحة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة -
شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد جمال على السوشيال ميديا -
من داخل سيارتها.. زينة: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب -
أخبار الفن.. الإفراج عن هيا الشعيبى بعد المقطع الإباحي.. mbc تكشف لغز قتيل فيلا نانسى عجرم -
موجز السوشيال.. كواليس مسلسل الاختيار مع إسعاد يونس وأمير كرارة وبيتر ميمي.. وعمر كمال يوجه رسالة لجمهوره -
طبيب ترامب: الرئيس لم يعد معديا لمن يخالطه -

الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن للدفة 35 شهر صفر 1442هـ

أخبار السعودية انجي منير تبليغ
الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن للدفة 35 شهر صفر 1442هـ
الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن للدفة 35 شهر صفر 1442هـ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن للدفة 35 شهر صفر 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن لدفعة 35 شهر صفر 1442 من أكثر الموضوعات التي تتصدر قوائم البحث في المملكة العربية نظرًا لأهميته عند فئة كبيرة من المواطنين ممين يرغبون في التعرف على قائمة المستفيدين المستحقين لدعم الدفة 35 وموعد إيداع الدفعة الجديدة، وفي هذا المقال نقدم طريقة الاستعلام عن الأهلية للدفعة الجديدة وكيفية تقديم الاعتراض في حال عدم القبول في هذه الدفعة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 35

يطرح برنامج حساب المواطن قائمة أسماء المستفيدين من كل دفعة وقيمة المبلغ المستحق البذي سيتم صرفه للمستحقين وذلك قبل فترة من تاريخ إيداع الدفعة الجديدة مما يتيح لمن تم رفضهم فرصة لتقديم الاعتراضات على نتائج الأهلية، ويتم الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن وفتح صفحة الاستعلام، في المربع الأول يتم إدخال رقم الهوية، وفي المربع الثاني يتم إدخال رقم التحقق البشري ثم ضغط زر “استعلام”، ويقوم الموقع بتوجيهك إلى الصفحة التي تتضمن بياناتك.

موعد صرف الدفعة 35 صفر 1442

من المقرر أن يتم صرف الدفعة 35 يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020، ويمكن للمواطنين الذين تم رفضهم من أهلية الدفعة الجديدة تقديم الاعتراضات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن وتسجيل الدخول برقم الهوية ورقم السر، بعد ذلك يطلب الموقع إدخال رمز التحقق البشري قبل الضغط على زر التسجيل، يتم التوجه إلى قائمة “الدفعات” واختيار الدفعة التي رفضك بها البرنامج فيقوم الموقع بعرض أسباب الرفض، ويمكنك تقديم الشكوى أو الاعتراض بالضغط على زر “تقديم الاعتراض وكتابة مضمون الاعتراض وأسبابه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن للدفة 35 شهر صفر 1442هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 