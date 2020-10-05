نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن للدفة 35 شهر صفر 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن لدفعة 35 شهر صفر 1442 من أكثر الموضوعات التي تتصدر قوائم البحث في المملكة العربية السعودية نظرًا لأهميته عند فئة كبيرة من المواطنين ممين يرغبون في التعرف على قائمة المستفيدين المستحقين لدعم الدفة 35 وموعد إيداع الدفعة الجديدة، وفي هذا المقال نقدم طريقة الاستعلام عن الأهلية للدفعة الجديدة وكيفية تقديم الاعتراض في حال عدم القبول في هذه الدفعة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 35

يطرح برنامج حساب المواطن قائمة أسماء المستفيدين من كل دفعة وقيمة المبلغ المستحق البذي سيتم صرفه للمستحقين وذلك قبل فترة من تاريخ إيداع الدفعة الجديدة مما يتيح لمن تم رفضهم فرصة لتقديم الاعتراضات على نتائج الأهلية، ويتم الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن وفتح صفحة الاستعلام، في المربع الأول يتم إدخال رقم الهوية، وفي المربع الثاني يتم إدخال رقم التحقق البشري ثم ضغط زر “استعلام”، ويقوم الموقع بتوجيهك إلى الصفحة التي تتضمن بياناتك.

موعد صرف الدفعة 35 صفر 1442

من المقرر أن يتم صرف الدفعة 35 يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020، ويمكن للمواطنين الذين تم رفضهم من أهلية الدفعة الجديدة تقديم الاعتراضات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن وتسجيل الدخول برقم الهوية ورقم السر، بعد ذلك يطلب الموقع إدخال رمز التحقق البشري قبل الضغط على زر التسجيل، يتم التوجه إلى قائمة “الدفعات” واختيار الدفعة التي رفضك بها البرنامج فيقوم الموقع بعرض أسباب الرفض، ويمكنك تقديم الشكوى أو الاعتراض بالضغط على زر “تقديم الاعتراض وكتابة مضمون الاعتراض وأسبابه.