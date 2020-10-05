نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج آهل بدون فوائد وكفيل بفترة سداد 5 سنوات لدى بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج آهل يتميز بأنه بدون فوائد على سداد القرض أينما كان لتمويل الأسرة أو تمويل كنف أو تمويل الترميم والعاملين بالقطاع الحكومي بدون الحاجة إلى كفيل غارم للموافقة على طلب القرض ويصل فترة السداد إلى 5 سنوات بأقساط ميسرة شهرية لذلك هو من أهم المنتجات التمويلية في المملكة العربية السعودية التي يوجد عليها أقبال لما فيها من مميزات تمويلية عديدة ومتنوعة ويمكن الحصول عليها بحد أقصي للتمويل 60 ألف ريال سعودي وذلك من خلال رابط تمويل منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية والمعروف باسم بنك التسليف سابقاً داخل أراضي السعودية مزايا قرض منتج آهل بدون فوائد لدى بنك التسليف تمويلات منتج آهل الميسرة مطابقة مع أحكامه الشرعية الإسلامية

فترة سداد 5 سنوات الحد الأقصى للتمويل لدى منتج آهل

يوفر تمويل ب60 ألف ريال سعودي كحد أقصى عند الطلب

يشمل كل من تمويل الأسرة وتمويل كنف وتموبل الترميم

تمويل آهل بدون رسوم وفوائد ولا يحتاج لكفيل للقطاع الحكومي

القرض للمواطن السعودي لا غير شروط قرض منتج أهل بدون فوائد لدى بنك التسليف لابد أن يكون بداية عمر العميل لا يقل عن 18 عام للموافقة على الطلب

أكبر سن للمتقدمين 55 عام وللمتقاعدين 70 عام

لصرف قرض منتج آهل لابد أن يكون راتب المتقدم 2000 ريال سعودي

لا يتم الموافقة على القرض إلا للمواطنين السعوديين والذين ليس لهم مصادر قروض أخرى

الألتزام في سداد القرض من أهم شروط منتج آهل

على كافة العملاء توفير كافة الضمانات المطلوبة من أجل الموافقة على الطلب

يجب توفير كفيل غارم للحصول على قروض منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ولا يشترط موافقة الكفيل للقطاع الحكومي فقط رابط وطريقة الحصول على قرض آهل لدى بنك التسليف لابد على كافة الراغبين على القرض الدخول على الموقع الرسمي لدى منتج آهل بنك التسليف والمعروف باسم بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

على المتقدمين الضغط على التمويل المناسب لهم لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية وتوفير كافة الأوراق ومع تكمله البيانات المطلوبة على الموقع الرسمي

أنتظار بعد ذلك قليلاً وسوف يصل لك الرد بالموافقة على طلب التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

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