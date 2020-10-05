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الهيئة الملكية بجازان تعلن فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل فندق 3 نجوم

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الهيئة الملكية بجازان تعلن فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل فندق 3 نجوم
الهيئة الملكية بجازان تعلن فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل فندق 3 نجوم

بلادي – الرياض :أعلنت الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، أمس (الأحد)، فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل فندق فئة 3 نجوم.

وأوضحت الهيئة أن الفندق سيشغل مساحة تتجاوز الـ14 ألف م2، وبفترة تأجير تصل إلى 50 سنة.

وأشارت إلى وجود فترة سماح من سنة إلى 5 سنوات، كما أتاحت رابطًا للمسح (QR code)، عبر حسابها الرسمي على تويتر للراغبين في مزيد من المعلومات، على أن يكون تاريخ طرح المنافسة في عام 2021.

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