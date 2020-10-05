خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

بلادي – الرياض :بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، باطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار.
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